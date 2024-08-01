政府总理范明政在印度世界事务委员会并发表重要讲话

据越通社记者发回报道，8月1日，正在访问印度的越南政府总理范明政在印度世界事务委员会发表了重要讲话。印度政客、教授、研究人员、学者和大学生等出席。

印度世界事务委员会主席表示，越南是印度“东向政策”中的重要伙伴。委员会学者、研究家希望范明政总理分享关于地区和世界情况的认定；越南主张、路线、政策、成就和发展方向；今后越印全面战略伙伴关系愿景等。

范明政表示，世界局势继续快速变化并复杂难料，许多出现的问题前所未有。范明政认为，世界局势深刻和复杂变化还体现在四大特点：全球安全局势的不确定性、不稳定性增多，局部冲突和军备增加趋势变得更加复杂；世界经济进入新发展周期但仍存在许多风险；多边主义继续起着关键作用，然而活动效果面临严重挑战；21世纪是印度洋-亚洲-太平洋的世纪，但该地区正面临来自各焦点、局部冲突和大国竞争等的各大挑战。

范明政认为，上述全球性问题需拥有全面、总体思维，要求各国、各多边机制需坚持对外，基于团结和多样中的统一精神上进行合作，从而寻找出全民性、全面性和全球性的有效解决方案。其中，越印团结、合作和友好给厝需不断得到巩固和发展，成为地区乃至全球和平、稳定、合作和发展做出积极贡献的因素。

范明政同时还介绍了越南国情，强调越南实施40年后取得的各大成就，肯定了越南基于社会主义民主、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济体制等三大主要基础，以维护政治社会稳定，以人为核心、主体、发展的最重要动力和资源，不以牺牲社会进步、公正和环境为代价追求单纯经济增长为贯穿观点的各主张和观点的正确性。

范明政总理同时还向印度世界事务委员会介绍了越南关于对外、国防、经济发展、社会民生保障、文化发展和党建等的6大核心政策。范明政分享了越南发展过程中提取的5大经验教训，包括没有任何什么比独立更珍贵、人民创造历史、团结力量无敌、将民族力量与时代力量相结合、党的正确领导是越南革命胜利的决定性因素等。范明政强调，从越南革新实践可提取出，“资源起源于思维、动力起源于革新、力量起源于人民和企业”。

范明政表示，在越南对外政策中，在各历史阶段，越南与印度关系不断全面和务实发展，印度是越南第一批三大战略伙伴之一。两国确立全面战略伙伴框架是历史性里程碑，为扩大和深化两国在各领域的关系注入强劲动力。

范明政认为，在世界局势快速变化的情况下，两国应大力发挥两国之间友好和团结关系，推动更有效、更密切的合作，一道走向新的战略目标。

范明政表示，此次访印期间，他和莫迪已通过基于“五个更”的《加强越印全面战略伙伴关系联合声明》，为了具体化“五个更”方针，双方已提出一些优先事项，如进一步巩固和加强战略互信；为新阶段升级和深化两国关系打下坚实基础；更新传统增长动力，推动新增张动力，推动经贸和投资合作符合两国关系水平；推进对话、树立互信、加强各民族间的团结和互相了解；主动对应对全球挑战做出贡献；一起把文化、教育培训、地方对接、民间交流、旅游发展成为内在力量，两国可持续发展的动力。

范明政同时表示相信，印度世界事务委员会、印度各研究院和培训机构将继续扩大与越南伙伴的合作，在共同关心领域加强研究和进行学术交流。（完）