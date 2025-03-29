政府总理范明政和巴西总统卢拉出席越巴经济论坛

在全球经济正面临许多困难和挑战的情况下，越巴两国经贸关系继续呈现良好发展势头，2024年双边贸易额达近80亿美元。巴西一直保持越南在拉丁美洲地区最大贸易伙伴，越南也是巴西在东盟的重要伙伴之一。双方力争到2030年双边贸易额达150亿美元。



论坛上，两国企业互相介绍了其潜力、优势和各方投资合作的期望，同时提出推动两国合作，尤其是在航空、机械、制造加工业、能源、农业、批发零售和科技等两国潜力和优势领域的合作的措施。



巴西总统卢拉在论坛上发表讲话时表示，两国之间的贸易额尚未与两国关系相称，未达到两国的期望。因此，双方应努力、最大限度开发两国之间各项自贸协定和两国参加的框架，进一步推动贸易发展，力争在未来时间实现双边贸易额达200亿美元的目标。



卢拉总统感谢范明政已批准进口巴西牛肉，表示将投资建设各牛肉加工厂，以通过越南进军东盟市场，巴西愿成为越南商品进军南方共同市场的门户。



卢拉总统已推介了巴西航空、生物燃料、体育和农业等优势领域，建议两国企业，尤其是民营企业对接，推动投资合作，实现和深化巴越战略伙伴关系，建议双方研究建立促进投资、发展科技等的共同基金，为两国企业合作和投资创造便利条件和增进信心。

巴西总统卢拉在越巴经济论坛上发言。图自越通社

范明政总理在论坛上发表讲话时重申了越南支持独立、雄强、在地区和世界日益扮演重要作用的巴西的一贯立场。



范明政强调，越南愿为巴西粮食安全保障做出贡献，目前越南正开展100万公顷高质量、低排放水稻计划。他同时表示，越南愿参加巴西致力于世界和平、稳定、合作与发展的倡议。



范明政总理表示，越南愿为巴西进军人口超6亿人、世界上最活跃的经济区的东盟市场搭建桥梁。越南同时感谢巴西愿为越南进军南共市和拉丁美洲地区搭建桥梁。



在投资方面，范明政建议推动绿色经济、数字经济、循环经济、知识经济；科技和创新、数字化阻转型；能源、可再生能源；矿产；农业、高科技工业等领域的项目。其中，注重巩固各供应链，发展辅助工业，培育技术熟练的劳动力等。

范明政建议巴西投资者继续为越南企业跟深度、更实质性参与全球供应量提供支持和创造便利条件。



越南希望巴西企业将援助越南迎来转移的投资资金、绿色金融，在胡志明市和岘港发展国际和地区金融中心。



范明政还建议巴西政府支持，推进尽早启动越南与南共市的自贸协定，为双方经贸活动创造更加便利的法律框架。



范明政总理表示，越南承诺对巴西企业和投资者实施“3个保证”和“3个共同”。“三个保证”包括：保证外资经济是越南经济的重要组成部分；保证投资者的合法权益和正当利益；保证维护独立、主权，政治稳定、安全、安民。“三共同”包括：共同倾听和理解企业与政府及人民之间的关系；共同分享愿景和行动，合作并相互支持，推动快速且可持续的发展；共同工作，共同获胜，共同受益，共同发展；共同分享喜悦、幸福和自豪。（完）