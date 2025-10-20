政府总理范明政向联合国贸发第16届部长级会议开幕式发表视频致辞

据越通社驻瑞士记者报道，10月20日，以“塑造未来：推动可持续经济转型应对变化的世界”为主题的联合国贸易和发展会议第16届部长级会议（UNCTAD16）于正式开幕。

越南政府总理范明政向会议开幕式发表视频致辞，其中强调了三项主要内容：

第一， 我们正处于人类历史的关键转折时期，其要求我们必须改变思维、想法与做法，要思考更加深远，行动更加宏大。必须以人为本，把人作为发展的中心、主体、资源、动力和最终目标。因此，一切政策都应以促进人类发展为导向。在当今背景下，应以科技、创新和数字化转型为基础，以环境保护和社会保障为主要驱动力，从而集中推动快速而可持续的发展。

第二， 在当前的背景下，比以往任何时候都更需要呼吁国际团结，弘扬多边主义精神，加强合作，共同促进全球发展。当今世界的一切问题都拥有全民性、全面性和全球性。因此，我们必须确保建立一个公平、透明、以规则为基础的国际秩序，把它作为实现和平、稳定、合作与共同繁荣的先决条件。我们需要改革并巩固对多边主义的信任，加强国际合作，共同推动多边贸易和金融体系的深层次、有效改革，使之更加开放、公平、包容，切实符合各国利益。

第三， 越南坚持奉行独立自主、和平、合作、发展、多边化、多样化，是世界各国的好朋友、可靠伙伴，同时是国际社会的负责任成员等的外交路线。我们坚定支持联合国在维护和平环境、促进合作、解决包括贸易、投资及包容和可持续发展等问题在内的全球性和全民性问题中发挥核心作用。

预期，本次会议由瑞士和联合国贸易和发展会议（UNCTAD）联合主办，将持续至10月23日。会议汇聚各国元首和政府首脑、贸易与经济部长、诺贝尔奖得主、国际组织领导人及知名专家，共同就全球趋势以及在贸易、投资、发展和数字经济领域的政策方法展开高级别对话。（完）