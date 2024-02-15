2月15日（大年初六）下午，越南政府总理范明政已前往海阳省，走访调研各农业生产模式，勉励该省农民继续推动农业发展。

2023年，海阳省农林渔业总产值达22.542万亿越盾，同比增长4.08%。2024年，该省力争实现农业产业增长率达2.5%的目标。

范明政总理已走访宁江县兴龙乡水稻秧盘育秧区和采用播种机播种的稻田，慰问和激励农民。特别，范明政总理还在兴龙乡稻田上亲自驾驶插秧机体验操作。

范明政总理高度评价海阳省是红河三角洲地区注重和领先实施农业生产机械化的地方之一，表示希望海阳省继续推进农业生产各环节机械化，同时采取推进新农村建设、国家目标计划等的措施，力争把该省建设成为生态农业、 现代农村、文明农民的省份。

范明政总理强调了推进农业工业化的要求，按照共享经济发展方向成立专业合作社和连接援助农民。地方领导需不断革新想法、做法，积极应用科技，投资发展基础设施，从而降低物流成本。

当天下午，范明政总理走访了锦江县德正乡服务出口的红萝卜产区、红萝卜初加工、包装厂，出席2024甲辰年春节首批红萝卜出口剪彩仪式。

目前，德正乡自然土地面积719,17公顷，红萝卜种植面积约360公顷，产量1，5万吨。除了在当地种植红萝卜外，该乡农民还到北宁、太平和兴安等省份租地种植红萝卜，总面积约1100公顷，年产量4.5万吨。

范明政总理已走进红萝卜田，同农民们亲切交谈，对德正乡农民已努力靠自己的双手勤劳致富；认为该乡红萝卜生产、加工和出口模式是需推广展开的农业模式，扩大到其他地方、其他作物和畜禽。

范明政总理认为，有效和可持续发展农业需拥有种植区规划、将先进科技应用于生产，为产品打造品牌，在国家的协调下加强农民-科学家-企业-银行之间的连接。

范明政总理认为，海阳省农业，尤其是种植业发展潜力和优势巨大，建议该省集中农业转型和发展主要、拥有高经济价值的农作物，确保食品安全、加上你好碳排放，加大出口季度，提高一个面积上的生产效果。与此同时，海阳省需注重树立产品品牌和推广工作，极大贸促工作，主动呼吁投资者对农业投资等。(完)