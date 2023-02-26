政府总理范明政发起和平省跨区域公路开工令

在莅临和平省调研期间，26日上午，越南政府总理范明政出席了和平-河内跨区域公路、（和平-木州）山罗高速公路开工仪式并发起开工令。

（和平-木州）山罗高速公路全长50公里，共有两路段，即从金杯县与和乐-和平高速公路而链接的路段和和平-木州高速公路段段，投资总额超4.120万亿越盾，预计将于2027年竣工。

范明政在开工仪式上发表讲话时对和平省已集中实施三大突破口中的基础设施突破口，具体是交通基础设施。该省已为开工该工程做出努力；承包商已集中机械手设备、资源等为施工项目做好准备。

范明政建议和平省、投资方、设计和施工承包商缩短项目实施时间。和平省政府集中做好征地产前补偿工作，为项目顺利实施创造便利条件。

范明政还建议项目区居民，尤其是直接受项目影响的居民支持，为项目顺利展开创造便利条件，从而把地方的潜力变成发展资源，营造新的发展空间。各级党委、政府和人民团结一致，按照法律妥当处理安置工作。

范明政要求施工、监督咨询承包商主动和积极开展各小项目，确保达到关于项目各工程进度、质量和美观等的指标；不让 贪污腐败、消极、浪费和集团利益等现象出现；严格落实关于项目管理和投资的法律规定，确保劳动安全和环境卫生。范明政建议集中资源和尽最大努力提前完成项目。

范明政表示相信，和平-河内跨区域公路和山罗高速公路将早日完成并投入使用，确保质量和进度，为和平省、地区和全国各地方全面发展做出重要贡献。

开工仪式上，范明政、各中央部门和和平省领导代表已一起发起和平-河内跨区域公路和山罗高速公路开工令。

*此前，25日，越南政府总理范明政在莅临和平省调研期间已率团来到和平水电站里的胡志明主席塑像前上香；检查和平水电站扩建工程施工情况；走访琼林保障性住宅小区和看望慰问和平市越南英雄母亲。

范明政在率团来到和平水电站里的胡志明主席塑像前上香时已对胡志明主席为民族解放、阶级解放的革命事业、为越南民族和世界人民和平和幸福作斗争所作出巨大贡献表达感恩之心。

范明政一行愿继续学习和践行胡志明思想、道德和高尚作风；继续同全党、全军和全民一道努力，胜利实施国家工业化和现代化事业，实现民富、国强、民主、公正和文明的目标。

其后，范明政率团视察了和平水电站扩建工程实施情况。该项目新安装两个机组，装机容量480兆瓦，投资总额超9.220万亿越盾，由越南电力集团为投资方。在项目竣工投运后，将把和平水电站发电量提升至2400兆瓦。

该项目于2021年1月10日开工，2021年10月20日因发现塌方事故被暂停。在处理好塌方事故后于2022年底回复施工。预计将于2025年7月完工。

范明政在视察项目工地，听取项目施工情况报告后认为，和平水电站是一大工程，是那时国家世纪性工程。在水电站建设，服务国家发展过程中，许多人已牺牲。因此，有关机关和单位不仅努力将工程尽早投入运行，服务国家工业化和现代化事业，确保能源安全，而还为前辈们的牺牲而努力。

范明政要求承包商需确保工程的质量和安全；加快项目施工进度，确保生态环境；投资方和施工单位保持密切配合，及时发现和处理发生的新问题，确保劳动安全，关照工地上工人的生活。

当天下午，范明政看望慰问了和平市和平乡英雄母亲并送去慰问品。范明政强调，党、国家和人民始终铭记各家庭为国家独立和自由付出的牺牲；努力确保优抚家庭过上好生活。

范明政一行还走访了由金星公司为投资方的保障性住宅小区项目。该项目包括3栋15层楼，占地面积13公顷，投资资金近7000亿越盾，共有800套房，每套面积从40-69平米，价格为每平米1050万越盾。（完）