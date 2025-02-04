政府总理范明政发出通知 国家机关工作人员工作期间不得外出踏青逛庙会

越南政府总理范明政刚签发关于在乙巳年春节后各项活动和2025年春节庙会中践行文明风尚，确保安全和例行节约的第9号通知。

通知指出，乙巳年春节期间、春节后各项活动和2025年春节庙会陆续举行，吸引全国各地人民群众参加。为了继续严格落实各项规定和有关指导意见，确保按照党的规定、国家的法律举办各项乙巳年春节后各项活动和2025年春节庙会，确保安全、节约，践行文明风尚，符合民族文化传统和各地方人民群众美好习俗，政府总理要求文化体育旅游部牵头，同各有关部门和地方配合，严格落实党、政府相关指示和议定以及其他有关文件。

政府总理要求加大宣传力度，提高各层级、行业、地方、人民群众和游客的责任意识，特别是干部、公务员、职员、党员认真落实关于举办和参加庙会的法律规定；绝不乱办、大办各庙会，尤其是利用庙会进行异端迷信活动。

加大检查、监察工作，及时阻止、严处庙会中违法行为。内务部牵头，同各部门和地方把握情况，宣传、引导各宗教组织、宗教场所、公务员、职员、劳动者和党员等落实好法律规定，办好2025年春节庙会期间各项宗教信仰活动，确保安全、有序和节约，符合文明风尚，民族传统文化和每个地方的良好习俗。

文化体育旅游部和公安部等部部长，各省市人民委员会主席按照其职责做好春节庙会、宗教信仰活动管理工作。

要求各服务经营单位公示价格并按标价销售，不得强迫和诱导游客购买商品，确保商品和服务的质量，严处利用文化遗址、节庆、信仰等进行谋取私利的行为以及迷信活动、赌博等违法行为。

贯彻落实、指导各机关、组织、单位及全体干部、工作人员、职员和劳动者严格执行有关组织和参与节庆活动的规定和指导；确保安全，保护环境，保障食品安全，实施节约，反对浪费，发挥干部、公务员和党员的榜样作用。

国家机关、各相关单位的干部、公务员、职员和劳动者必须严格遵守行政纪律和劳动纪律，工作时间内不得组织春游、拜年活动，避免占用工作时间和影响工作进度。绝不允许在工作时间内逛庙会，不得使用公务车辆前往庙会，执行公务除外；不得违反规定使用国家财政资金、公共财产和设备用于庙会。（完）