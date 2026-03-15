政府总理范明政参加投票 选举第十六届国会代表和各级人民议会代表

范明政总理和夫人来到河内市西湖坊第21投票区行使投票权 图自越通社

3月15日，越南全国近7900万选民迎来第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举日。7时整，越南政府总理范明政来到河内市西湖坊第21投票区，以选民身份依法行使投票权。



清晨的河内市西湖坊乐龙君街655号巷第21投票区洋溢着庄重而热烈的选举氛围。投票站内国旗高悬，横幅标语醒目，各项设施布置规范有序。来自春罗居民区第14、第20居民组以及富上居民区第14居民组的选民已早早聚集，准备投下自己的选票。



西湖坊选举委员会代表向范明政汇报了当地选举筹备情况。据介绍，该坊共有选民68603人，分布在68个居民小组、9个选举单位的27个投票区。



一周前，选民证已全部发放到位，国家人口数据库选民系统信息同步完成更新。第十六届国会代表候选人名单及简历摘要、河内市第十七届人民议会代表候选人名单、西湖坊第二届人民议会代表候选人名单已按规定向选民公示，并在各投票区公开张贴。





为保障选举顺利进行，西湖坊对27个投票区进行了统一规范布置，配备秘密写票处、主副投票箱、照明系统等必要设施，并通过宣传海报、拱门等形式营造庄重氛围，为选民投票创造便利条件。

越南政府总理范明政与夫人在河内市西湖坊第21投票区与选民交流。 图自越通社

范明政对西湖坊特别是第21投票区的选举筹备工作表示肯定。他强调，要确保选举依法、民主、安全、有序进行，真正把此次选举办成全民大团结的盛会，选出德才兼备、能够代表人民意志和愿望的代表进入第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会。他要求该坊努力组织选民尽早完成投票，对行动不便或无法前往投票站的选民，要安排流动投票箱上门服务，同时在各投票站配备工作人员为选民提供必要的指导和协助。



在认真了解候选人情况后，范明政与夫人及中央和河内市有关领导、最年长和最年轻选民代表、各界选民代表一同走进投票区，依法行使公民权利。



与第21投票区选民交流时，范明政表示，希望广大选民积极行使当家作主权利，认真选择能够代表人民意志和愿望的代表，为把国家建设成为属于人民、来自人民、为人民服务的社会主义法治国家贡献力量，共同推动越南在新的发展阶段实现更加繁荣、文明和幸福。（完）