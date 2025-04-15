政府总理范明政到机场为中共中央总书记、中国国家主席习近平送行

15日下午，中共中央总书记、中国国家主席习近平一行已乘专机离开首都河内内排国际机场，圆满结束于4月14日至15日对越南进行的国事访问。政府农历范明政率团到机场为习近平总书记、国家主席一行送行。



在内排国际机场，在鼓声和身穿越南54个民族服装表演的舞蹈中，范明政对习近平总书记、国家主席对越南进行的国事访问取得圆满成功表示祝贺；强调在越中两国正迈入新纪元——发展新纪元的背景下，此次访问对两党、两国关系的发展具有战略意义和产生持久影响。



习近平总书记、国家主席对越南党、政府和人民盛情接待其一行表示感谢。通过此次访问更加坚信越南日益繁荣发展，人民日益幸福；中越传统友谊恒久常新。



这是习近平第四次以中国党和国家最高领导人访问越南，同时也是越共十三大和中共二十大任期内第二次访问越南；此访也在“越中人文交流年”、纪念越中建交75周年之际进行。

访问越南期间，习近平已与越共中央总书记苏林和国家主席梁强举行会谈，分别会见政府总理范明政和国会主席陈青敏。



在会见会谈上，双方已就有关两党、两国关系发展方向的战略性和总体问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，同时为两党两国和两国人民发展壁画新蓝图。



访问越南期间，习近平还出席其他重要活动，包括越中人民联欢、青年红色研学之旅启动仪式、中越铁路合作机制启动仪式等。

此外，访问期间，两国各部门、地方签署了涉及多领域的合作协议。



中共中央总书记、中国国家主席习近平此次访问越南是两党、两国和两个民族友好关系发展史中的新里程碑，有助于进一步深化新阶段越中全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体。（完）