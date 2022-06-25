政府总理范明政出席2022年岘港投资论坛

6月25日下午，越南政府总理范明政出席2022年

岘港投资论坛

。本次论坛吸引600多名代表在岘港直接出席论坛和300名代表一线上方式参加论坛。

在论坛上，岘港市代表公布了政府总理所批准的《至2030年城市总体规划调整和2045年远景》的功能分区规划进展情况； 《2021-2030年城市规划基本方向和2050年远景》；岘港市招商引资项目；

岘港

市招商引资土地资金清单；未来改善投资环境和吸引投资的解决方案。

在论坛上，驻越南外交机构、国际组织、国内外经济集团的代表，如：日本驻越南大使山田泷雄（Yamada Takio）、世界银行驻越南国家首席代表卡罗琳•特克（Carolyn Turk）、住友集团（Sumitomo）亚洲和大洋洲总裁兼首席执行官越南永旺购物中心（Aeon Mall）总经理潮见启吾（Nakagawa Tetsuyuki）、BRG集团董事长阮氏雅女士、FPT集团董事长张嘉平、Sovico集团创始董事长阮青雄等都高度评价岘港市的投资经营环境，支持并愿意协助岘港市推进绿色增长、循环经济发展、能源转型和数字化转型。

范明政总理在论坛上发言时指出，越南政府承诺本着“利益和谐，风险共担，互利共赢”的精神继续营造平等、公开、透明的投资与营商环境。

范明政总理表示，越南正在建设社会主义定向市场经济，社会主义法治国家和社会主义民主。以人为发展的核心、主体、动力和目标，绝不以牺牲社会公平和进步以及生态环境为代价换取经济增长，而需要可持续发展，致力于人类利益。

越南继续奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的一贯对外路线；实现对外关系的多样化、多边化；是国际社会的可靠伙伴和积极且负责任成员国。

与此同时，越南继续推进革新事业，建设独立自主经济体，深入且有效融入国际社会，实现基础设施，体制和行政改革和人力资源培训等三个突破口。到2025年越南基本成为朝着现代化方向的工业国家，到2030年成为朝着现代化方向的工业国家，到2045年成为现代化的工业国家。

至于岘港市，范明政总理强调，这是充满潜力、优势和迎来绝佳机会的地方。多年来，岘港市在方方面面强劲发展，体现了“化不为是，化难为易，化不可能为可能”的精神。范明政总理希望岘港市和投资商集中优先发展信息技术、数字化转型基础设施、应对气候变化、绿色能源发展、实现供应链多样化、发展工业和城市基础设施、发展资本市场、培训人力资源、发展医药工业及医疗设备物资、基础工业和促进革新创新等优先领域。

范明政总理重申，越南政府始终鼓励并为所有组织、个人、企业和投资商在越南参加正当合法的投资经营活动，并为其创造便利条件。

凭借许多便利以及巨大的潜力和优势，范明政总理希望并相信，今后岘港市将在招商引资方面取得突破性进展，实现迅速与可持续发展，并成功实现战略中所提出的目标。

论坛上，范明政总理同各位代表一同见证投资总额达56亿美元的27项国内外项目颁发的投资许可证，同时向为岘港市

投资

促进活动作出积极贡献的11家企业和组织颁发奖状。

趁此机会，越捷航空公司（Vietjet）宣布将在今年7月份和第三季度正式开通从岘港市飞往韩国、印度5大城市（新德里、孟买、海得拉巴、艾哈迈达巴德、班加罗尔）和新加坡等7条国际航线。

论坛期间组委会还举行了展览会，展示了《至2030年城市总体规划调整和2045年远景》的功能分区规划；岘港市重点引资项目等。（完）