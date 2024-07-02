政府总理范明政出席越南-韩国企业论坛

据越通社特派记者发回的报道，7月1日上午，正在韩国进行正式访问的越南政府总理范明政在首都首尔出席了越南-韩国企业论坛。越韩两国各部门、地方领导和企业代表等500多名代表与会。



论坛向代表们介绍了越南发展情况，越南潜力、优势、吸引有投资和发展优先事项；越韩关系情况、越韩贸易投资情况、韩国企业潜力和优势和越南市场的机会等等。



论坛上，代表们还提出推动越南与韩国投资和经营合作的建议和设想。两国企业代表和专家都体现对进一步推动合作的关注和期望；分享有关数字化转型、能源、创新、供应链发展等领域有关问题；提出政策制定、完善体制、提高竞争力和吸引来自外部的资源等的建议。



范明政在论坛上发表讲话时强调，基于共享各共同价值和战略利益的基础上，越韩友好、互信和实质性的合作正处于最佳发展时期。目前，韩国是越南第一大投资来源国、第二大发展合作和旅游合作伙伴、第三大劳务和贸易合作伙伴。



范明政认为，上述成功不仅取决于两国、两个民族之间源远流长的友好关系，而还取决于两国政府的关注和支持，两国企业的同心协力。

范明政表示，越南已确定外商投资经济部门起着重要作用，选择性吸引外资，促进国内经济部门与外商投资部门对接，推动公私合作，大力推动绿色经济、数字经济、循环经济和知识经济等发展。



越南始终鼓励韩国企业扩大对越南高技术、电子、半导体、人工智能、基础设施建设、可再生能源、新能源、生物技术、创新、优质人力资源培训和文化产业等韩国拥有优势和越南拥有吸引投资需求和给予优先的领域的投资合作范围。



范明政呼吁韩国企业继续在财政、基础设施建设、政策体制完善、优质人力资源培训、智能管理能力等领域向越南提供援助，积极参加社会保障、援助面临困难、遭受自然灾害影响的人民群众，偏远地区、边境地区和海岛地区等居民；援助越南企业参加还拿过企业价值链和全球价值链等等。 本着“和谐利益、风险共担”的精神，越南以“三个保障”的原则开展投资合作。三个保障”原则为： 保障外资经济部门一直是经济体的重要组成部分；重视、鼓励并为该部门长期发展与合作并进行良性、平等竞争创造便利条件，保障投资商的正当、合法权益”；保障政治稳定、社会秩序安全、政策稳定，被不断改善投资经营环境，让投资商安心地在越南长期开展业务。



怀着“开拓合作新前沿、共创合作新价值”的愿望，范明政建议双方实现“三个共同”，即共同倾听、共同理解；共同分享愿景和行动；共同努力、共同享受、共同胜利、共同发展。此外，本着“化无为有、化难为易、化不可能为可能”和“全球、全面和全民”的精神，越南与韩国将共同创造新价值，建设日益富强的国家，让人民过上更加美好的生活。



论坛上，在范明政的见证下，两国各部委、行业、地方和企业互相交换23项合作协议。其中，广治省、兴安省、富安省、巴地头顿省、北宁省、国家创意中心、河内医科大学等与韩国各家集团在投资、贸易、能源转型、生物学技术、工业园区建设、机械等领域开展合作。Sovico集团与Hyosung集团互相移交投资与可持续发展研发合作协议，共同建设数据中心并投资于金融技术、可再生能源、智慧城市、物流服务以及其他房地产经营领域。（完）