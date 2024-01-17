政府总理范明政出席“越南：全球愿景定向”政策对话并发表讲话

这是本届年会框架内举行的8个世界经济论坛与各国和政府领导人对话会之一，充分体现WEF和各成员对越南在国际舞台上的作用、国际地位，发展成就、愿景和展望等的关注和积极评价。与范明政总理的政策对话被WEF建议和确定为本届年会的亮点之一。



世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布 (Klaus Schwab) ，代表各国家、国际组织、WEF成员集团和公司的100名领导和代表参加对话会。《纽约时报》国际关系著名评论员托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)主持对话会。



克劳斯·施瓦布评价越南不仅是东亚地区之星，而正处于崛起成为世界上拥有经济影响国家的过程当中。他对越南的作用日益增加给予高度评价和充满信心；认为越南真正成为率先发展绿色和智能经济的国家之一。



托马斯·弗里德曼认为，越南是改革和发展的典型，被伙计评为经济快速和可持续发展的典范。他表示希望越南将分享发展经验和方向，越南对解决全球问题进程中的贡献。



范明政总理在对话会上发表讲话时已强调了越南在国家建设和发展过程中的一些定向和一贯观点。第一，建设社会主义定向市场经济体制；发展独立、自主的经济，积极主动深度广度、实质性和有效融入世界经济。第二，坚定不移奉行独立、自主、和平、友好、合作和发展的对外路线。第三，坚持奉行“四不”国防政策。第四，本着文化照亮国民走的路，文化存则民族存的精神建设先进、富有民族特色。



范明政总理已介绍了越南实施革新近40年来取得的巨大和具有历史意义的成就，表示从改成功越南提取出5大经验教训。一是，坚定不移走向社会主义道路；坚持独立、自主、多边化、多样化对外路线；是国际社会好朋友、可信赖伙伴和负责任成员的对外路线。二是，将人民视为历史创造者。三是发挥民族大团结力量。四是将民族力量与世代力量相结合。五是发挥越南共产党的领导作用。



在此基础上，范明政总理向各国提出两个建议，第一，确定资源从思维出发，动力从革新出发，力量从人民出发。范明政高度评价国际团结和多边主义在解决全球问题中的作用。第二，以人民为解决全球问题的中心、主体和最重要资源，是发展的动力和目标。人民需直接参加政策和从政策中获益。



范明政总理在回答托马斯·弗里德曼关于越南对各大国关系均衡的观点的提问时强调，越南是第二次世界大战后遭受最大损失，连续遭受战争影响的国家之一。尽管如此越南已“搁置过去、克服分歧、发挥相同、面向未来”，把敌人化作朋友。



范明政总理强调，中共中央总书记、中国国家主席习近平和美国总统拜登最近对越南进行的访问，充分体现越南与两个伙伴的坚定政治信任，展现出越南致力于和平、合作、发展、繁荣、多边化、多样化的独立、自主对外路线。



范明政总理强调了越南今后的优先领域，包括数字化转型，科技、人工智能、绿色转型等，并确定这既是客观要求和趋势，又是战略选择。



在半导体领域，范明政总理分享了越南在发展战略基础设施，特别是信息基础设施的努力，越南正计划今后培训半导体领域5万至10万名工程师。

对于人工智能领域，范明政总理认为，任何事物都有两面性。他表示，越南将积极发挥人工智能的优势，减少人工智能的负面影响，从建立国家数据库入手，完善招商引资政策并提高人力资源培训成效。

在与企业合作方面，范明政总理强调，越南政府将继续完善和发展体制机制、基础设施和人力资源三大战略突破口；在最大限度地增进双方的互信、巩固双方的决心的基础上，为外国企业开展合作创造最有利的条件，并希望企业推动教育科研与生产实践相结合。



范明政表示，越南是受气候变化影响最严重的国家之一，在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上强调了到2050年将净排放量降至“零”的承诺。近年来，越南积极提高应对山体滑坡、干旱和自然灾害的能力； 同时，实施种植100万公顷低排放优质稻米的计划，既符合可持续发展趋势，又发挥越南在保障全球粮食安全中的重要作用。



范明政总理的讲话获与会代表的高度赞赏。 对话会以开放的形式举行，与资深国际评论员直接互动，并在多个网络媒体平台上传播，从而传递关于越南新地位、基业和威望的信息。（完）