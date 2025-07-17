新闻 政府总理范明政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会 17/07/2025 7月17日上午，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025-2030年任期）并发表指导讲话。来自34个基层党组织的175名代表，代表着越通社近1040名党员出席大会。 7月17日上午，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025-2030年任期）并发表指导讲话。来自34个基层党组织的175名代表，代表着越通社近1040名党员出席大会。政府总理范明政出席在国家通讯中心隆重举行的越南共产党越通社机关第27次代表大会。图自越通社 政府总理范明政出席在国家通讯中心隆重举行的越南共产党越通社机关第27次代表大会。图自越通社 政府总理范明政与出席越南共产党越通社机关第27次代表大会的代表们。图自越通社 政府总理范明政与出席越南共产党越通社机关第27次代表大会的代表们。图自越通社 政府总理范明政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会。图自越通社 越共中央委员、政府党委常务委员、副总理梅文政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025-2030年任期）。图自越通社 越通社党委书记、社长武越庄向副总理梅文政介绍2020-2025年任期越通社党委工作图片展。图自越通社 与会代表出席越南共产党越通社机关第27次代表大会。图自越通社 与会代表出席越南共产党越通社机关第27次代表大会。图自越通社 越通社党委书记、社长武越庄发表大会开幕词。图自越通社 与会代表行升旗礼。图自越通社 越通社党委书记、社长武越庄发表大会开幕词。图自越通社 与会代表行升旗礼。图自越通社 大会主席团主持会议。图自越通社 代表在大会上进行表决。图自越通社 代表在大会上进行表决。图自越通社 与会代表在大会上投票。图自越通社。 与会代表在大会上投票。图自越通社。 与会代表在大会上投票。图自越通社。 与会代表在大会上投票。图自越通社。 与会代表在大会上投票。图自越通社。 与会代表在大会上投票。图自越通社。 越共中央委员、政府党委常务委员、副总理梅文政在大会上发表指导讲话。图自越通社 大会现场全景。图自越通社