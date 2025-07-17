7月17日上午，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政出席越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025-2030年任期）并发表指导讲话。来自34个基层党组织的175名代表，代表着越通社近1040名党员出席大会。