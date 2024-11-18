新闻
政府总理范明政出席设在里约热内卢市的胡志明主席纪念碑落成揭牌仪式
越南驻巴西大使阮文毅在揭牌仪式上发表讲话时已回顾了胡志明主席在里约热内卢的日子和胡志明主席对两国关系做出的贡献。
巴西共产党秘书长Pedro De Oliverira和巴西科技创新部、共产党主席卢西亚娜·桑托斯(Luciana Santos)都对胡志明主席的生平和伟大事业表示羡慕，都认为胡志明主席纪念碑不仅留下是胡志明主席寻找救国之路行程上足迹，推崇越南伟大民族英雄的地址，而还是连接越巴两个国家、两个人民的特别象征，是国际团结、和平渴望等的象征。
政府总理范明政在揭牌仪式上发表讲话时向巴西政府、国会、遗产局和当地政府表示由衷感谢，评价该事件证明了两个民族在争取民族独立斗争和建设国家形成上的良好关系。
范明政表示，胡志明主席已找到越南革命道路，创立越南共产党，成立越南民族共和国（今为越南社会主义共和国）。在该形成上，胡志明主席已在巴西驻足，为越南与巴西乃至各国之间的良好关系做出贡献。
范明政表示，胡志明主席是越南民族千年豪迈历史上不屈不挠、坚强意志的崇高象征。
范明政强调，胡志明主席纪念碑将成为两国年轻一代了解两国历史，继续保护和弘扬胡志明主席留下的各美好价值的红色地址；表示相信里约热内卢市和巴西其他地方将基于这些基础，将进一步加强和深化与越南各地方的合作，为巩固在各层级的多方面合作，加强两国人民交流和两国文化交流做出贡献。
范明政表示相信，今日和未来两国历代人将继弘扬伟大的胡志明主席和老前辈留下的价值和遗产，一道下决心推动越巴关系迈上新台阶，造福两国人民，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。（完）