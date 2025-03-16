政府总理范明政出席老街-永安500千伏输电线路工程开工仪式

老街-永安500千伏输电线路工程是获政府总理批准投资建设的国家重点项目。该项目的投资方为越南电力集团，电力一号项目管理委员会为投资方代表。该输电线路为双回线路，全长229.5公里，塔基468基。项目经过老街、安沛、富寿和永福4省，投资总额超7.410万亿越盾。



在启动仪式上，越南电力集团、电力一号项目管理委员会的领导和有关单位的代表都承诺将在2025年9月2日前完成项目。在投入运营后该输电线路将把西北地区和周边省份各水电站约3000兆瓦送上国家电网，提升电力进口能力。



政府总理范明政在开工仪式上强调，若想实现经济增长，能源是不可或缺的因素，特别电力增速需是经济增长的1.5倍佐佑。范明政要求减少和削减不必要的行政手续，在分级放权的同时需分配资源。他同时指出实施广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目中提取的经验教训，指出领导管理、调控、指导和指挥工作需按照思想畅通、高度决心、努力巨大、行动果断，有重点，做事要一件一件做完等精神。分工必须明确，责任到人，产品、结果都明确，易于检查、督促和评估。



政府总理范明政在工程开工仪式上与工人们亲切握手。图自越通社

范明政认为需发起爱国竞赛运动，激发民族自豪感，及时开展激励和奖励工作，营造积极工作的氛围，致力于国家和民族的利益。特别需在利益和谐、风险共担、国家与人民和企业利益和谐的基础上去做。



范明政要求越南电力集团需发挥实施广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目的神速、果断精神来推进老街-永安500千伏输电线路项目，秉持进度更快、质量更好、成本更便宜、更安全和更效果、把社会保障做得更好和把环境卫生保障做得更好等“六个更”方向携手推进项目实施进度，确保施工期仅6个月，在2025年8月31日前完成。



范明政明确指出，该项目开工只是开头的一步，为了完成并将工程投入运行仍有许多事情要去做。范明政同时要求涉及项目的4个省份、电力集团和有关部门调动整个政治体系、各组织和各地方人民群众参与，集中劳动竞赛，有关主体保持密切联系，有效开展该重要、跨省、跨区域、对有关地方经济社会发展具有重要影响和作用的项目。



范明政要求各省省委书记指导尽早完成征地拆迁补偿工作；关照项目区人民群众生活、安置工作；各部门、机关和地方积极保持密切配合，援助投资方处理项目实施过程中面临的困难和障碍等等。（完）