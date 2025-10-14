政府总理范明政出席清化省钵默边境乡学校开工仪式

10月14日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政出席清化省山区边境乡钵默（Bát Mọt）的钵默九年一贯制寄宿学校建设项目动工仪式。这是清化省在越共清化省第二十次代表大会（2025-2030年任期）之际集中开（竣）工的四个项目之一。



此次集中开（竣）工的项目包括：钵默九年一贯制寄宿学校、咸龙坊保障性住房项目、WHA智能科技一号工业区基础设施投资建设与经营项目、鹤城坊少年文化宫及体育中心项目。



范明政在仪式上发言时高度评价清化省在此期间集中竣工和开工的各工程和项目的意义，认为这将为经济社会发展、社会保障作出贡献，尤其是那些关心年轻一代和发展科学技术的工程。



范明政强调，须按照中央政治局结论的要求，紧急启动陆地边境乡各学校建设项目，要求投资规范、达标、彻底；并呼吁在国家预算之外，各组织、个人和全社会应携手为陆地边境乡学生建设学校，本着"有力出力、有技献技、有财助财"的精神，全国在2025-2026两年内开展战役，完成在陆地边境乡建设248所九年一贯制寄宿制学校的任务。

政府总理强调，必须用全部的纯洁、心意和发自内心的热情来为边境乡学生建设学校，创造最佳条件，让钵默乡的所有孩子都能成长，实现自己的梦想和抱负；要求绝对不允许在项目中发生消极、腐败和浪费现象；力争在2026年中期完成钵默九年一贯制寄宿学校的建设，以便学生能在2026-2027新学年在新校舍迎接新学期。



值此之际，政府总理范明政向因自然灾害和风暴洪水而遇到困难的安仁乡和钵默乡民众赠送慰问品；并向钵默制寄宿学校的学生赠送御寒衣物等礼物。



响应政府总理的号召，国防部、军队工业与电信集团、国家能源工业集团向钵默九年一贯制寄宿学校以及钵默乡民众和学生赠送了慰问品。（完）