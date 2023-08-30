政府总理范明政出席河内市永绥桥二期工程竣工剪裁仪式

8月30日，越南政府总理范明政出席了由河内市举行的永绥桥二期工程(永绥二号桥)竣工剪裁仪式。

越共中央政治局委员、河内市委书记丁进勇、各中央部委和河内市领导出席。

横跨红河的永绥二号桥与永绥一号桥并行，连接二征夫人郡与龙边郡，长3.5公里，宽19.25米，投资总额2.5万亿越盾（约合 1.06亿美元以上）。该项目在2年半施工后已提前竣工4个月。

永绥二号桥有4条车道, 在竣工并投入运营后将缓解永绥一号桥拥堵现象，增加红河两岸交通流量，满足市中心与城市以北和东北地区之间的运输需求。

截至目前，河内市横跨红河大桥8座。按交通运输规划，到2023年，远期至2050年，首都跨红河大桥数量将达10座。

政府总理范明政在大桥竣工仪式上发表讲话时强调，永绥二号桥是重要工程，有助于缓解连接红河两岸的交通拥堵现象，旨在完善环路二期工程

和与河内市其他环路连接；为经济社会发展，确保国防安全，为形成首都以北城市链创造便利条件。

范明政强调，发展基础设施，尤其是交通基础设施是党和国家所确定的三大突破口。近年来，党和国家一致关注采取多种投资形式和适合政策来动员社会资源来发展交通基础设施，为经济社会发展注入重要动力。

对河内来说，近期已同步开展多项措施，按照首都河内交通运输规划（达2030年，远期至2050年）完善交通基础设施系统，其中包括永绥二号桥。该工程的意义和结果已进一步巩固了实现基础设施发展乃至经济社会发展目标中的宝贵经验。

为了按规划展开河内市交通基础设施发展总体计划，最大限度发挥各项目的投资效果，范明政要求河内市尽管完善首都河内建设总体规划图（达2030年，远期至2050年）并提请政府批准；尽快研究交通连接解决方案，旨在缓解交通拥堵现象；提请政府总理汇报国会在2024年内批准四连大桥投资，展开2025-2030年阶段投资建设的主张。（完）