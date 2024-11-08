政府总理范明政出席柬老缅越四国峰会并发表讲话

会议高度评价柬埔寨、老挝、缅甸和越南四国（以下简称为四国）在20年来合作取得的突出成就，成为活跃经济体，人民生活日益改善，从而缩小发展差距。四国经济增长在地区一直处于高水平，预期2024年可达4.6%，2025年可达4.7%。四国双边贸易总额达7690亿美元以上，对东盟贸易总额的21.8%。

会议强调，所取得的成功一部分取决于各成员国的决心，四国合作的贡献以及东盟和各发展伙伴的援助。四国领导强调了关于建设一个和平、繁荣的次区域和实现到2030年成为中等偏上收入国家的目标的共同渴望。

以“推动友谊和团结，创建韧性和繁荣共同体”为主题的本届峰会已提出旨在把各成员国的潜力充分发挥出来，争取新发展趋势，成为地区具有吸引力目的地，为四国合作创造突破口等的各大方向。

会议一致同意推动硬基础设施与软基础设施互联互通领域的合作，推动贸易、投资和旅游便利化，发展人力资源，发展内部能源市场。会议还一致同意加强水源可持续和有效管理合作，提高智能农业生产和可持续能源转型。

各位领导高度评价东盟，尤其是东盟秘书处在次区域援助中的作用。在2021-2025年阶段已动员了超1900万美元来向四国贸易便利化提供援助，援助中小型企业发展工业和绿色增长。东盟领导人建议同各发展伙伴继续援助四国开展四国发展框架，旨在缩小发展差距和推动湄公河次区域可持续和包容发展。

政府总理范明政在会议上发表讲话时强调，在世界正迈入互联互通和创新纪元时，柬埔寨、老挝、缅甸和越南四国正面临从来未有过的各便利条件。然而四国正面临资金、人力资源等方面的困难和挑战以及若不及时革新的落后危机。在此背景下，范明政强调在发挥内在力量，加上外部力量的基础上，为四国合作创造突破的要求，只有团结合作才能帮助四国渡过困难，一道建设活跃、可持续发展的柬老缅越四国地区。在此精神上，范明政建议今后柬老缅越四国合作方向中的三个“共同”方针。

一，加强和建设日益有效、实质性的四国合作，走向发达、韧性、竞争力高的柬老缅越经济区的新决心。据此，四国需加大开展柬老缅越发展框架，集中实现各重点优先项目。范明政也期望东盟将更加关注发挥其在包括四国合作机制在内的湄公河次区域合作中的作用。

二，四国合作的新重点领域集中于选择具有高可行性、符合新趋势并有效补充其他湄公河次区域机制，特别是ACMECS和GMS。范明政强调，建设高素质劳动力是四国合作转型的核心任务和基础。这一可行的要素将推动四国合作的所有领域。范明政建议四国专家制定柬老缅越人力资源发展总体战略，结合培养知识型人才与技能型劳动力。范明政总理同时表示，越南将继续实施四国奖学金项目，接收柬埔寨、老挝和缅甸的学生来到越南就读与研究。该项目由越南在2008年11月召开的第四次四国峰会上发起并资助。

三，以内在力量为基础、长期和决定性，外部力量为突破的新资源。范明政强调，除了各国政府增加对四国合作的关注和投入外，还应鼓励企业界和发展伙伴的参与，为设计和实施合作项目、计划提供支持。范明政建议东盟秘书处与四国成员协调创新资源分配方式，更加关注数字化转型、绿色转型、智慧农业和应对气候变化等新领域，以适应四国发展新阶段的需求。

范明政强调，越南始终重视柬埔老缅越的合作，并将继续为深化传统友好、睦邻友好、互利共赢的关系作出贡献，使四国能够在新时代共同向前发展。

会议结束时，各国领导人通过了联合声明，并见证了缅甸与越南之间四国合作主席职位的交接仪式。（完）