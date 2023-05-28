政府总理范明政出席宣光-河江高速公路项目开工仪式

在河江省调研期间，5月28日下午，越南政府总理范明政出席了宣光-河江高速公路项目（一期工程）开工仪式。

宣光-河江高速公路项目全长104.48公里，宣光省段长77公里，河江省段长27.48公里。该项目一期工程是河江省北光县段，长27.48公里，预计将于2025年竣工。

项目投资总额3.198万亿越盾，其中分为3个标段，施工时间30个月。

范明政总理在开工仪式上发表讲话时表示，在越共十三大上，党继续确定同步基础设施建设是国家实现快速和可持续发展的三大突破口。其中已提出到2030年全国高速公路里程5000公里。在2021-2030年阶段，全国需投资建设的高度公路里程比2000-2020年阶段增加3倍。

近期，党、国家和政府已为交通基础设施建设提供巨大资金。许多高速公路、港口和航空港等现代交通工程得到投资建设。全国已经、正在和将在东西、北南干道上建设多条高速公路，形成全国广阔的高度公路网络，将全国各地区和国籍连接起来。

宣光-河江高速公路完成将形成从首都河内，沿着内排-老街高速公路，宣光-富寿高速公路至河江的经济发展走廊，满足出行和货物运输日益增加的需求。与此同时，彻底解决宣光与河江两省之间区内和跨区域的交通堵点，为把经济社会发展与国防安全保障相结合，促进越南与中国全面合作做出重要贡献。

范明政要求交通运输部、建设部、自然资源与环境部、财政部等部门为项目顺利进行创造便利条件。

范明政总理同时要求河江省集中做好征地拆迁补偿工作，确保项目区居民的生活和生产活动；要求承包商不得串通投标和卖标，不让投资资金增加，采用先进技术来加快施工进度，确保工程质量和劳动安全；同时建议居民继续支持项目。（完）