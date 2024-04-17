政府总理范明政出席奠边府市欣蓝防御区维修项目启动仪式

在奠边府大捷70周年即将来临之际，4月17日，越南政府总理范明政出席奠边府战场遗迹群欣蓝（Him Lam）防御区修缮工程项目启动仪式和奠边府市部分街道命名揭牌仪式。

奠边府战场历史遗迹群是越南十大遗迹之一。该遗迹群共有45个遗迹区，欣蓝防御区包括建在三座小山上的三个据点，形成“三脚架”结构，被誉为奠边府据点集团的“钢门”。

欣蓝防御区的修缮有助于保留该遗迹的原有价值，表达对英烈的感激之情，培育爱国主义精神，同时满足广大民众前来参观、研究、学习的需求。

范明政总理在启动仪式上要求施工单位按期保质完成工作，要让遗迹展示出奠边府大捷的历史性地位和重大意义，进而弘扬爱国主义精神、培育顽强意志，充分展现出我军的军事艺术、卫国战争的激烈和英烈们的艰苦牺牲。

值此奠边府大捷70周年之际，奠边省奠边府市调整了6条路的起止点，为39条道路命名。

当天，范明政总理出席了芒青坊范文同路和农布（Noong Bua）坊阮玉宝路命名揭牌仪式。这些道路以已故政府总理范文同和奠边烈士、人民武装力量英雄阮玉宝的名字命名，展现出对各位老前辈和革命烈士们的感恩之心，体现越南民族”饮水思源”优良传统，从而培育爱国主义精神，为奠边市发展做出贡献。（完）