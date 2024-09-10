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政府总理范明政决定紧急支援各省开展台风灾害抢险救灾工作
广宁和海防两个地方已使用地方预算来开展救灾、恢复重建工作。在必要时，将请求来自中央预算的援助。
9日当天，越南红十字协会中央委员会决定向广宁省和海防市提供紧急初步援助超7.2亿越盾，帮助两个地方遭受第三号台风严重影响的约900户家庭。此外，还向灾区人民群众提供物资援助。
据初步统计数字，第三号台风袭击广宁省造成重大损失，2083间房屋屋顶被台风卷走，6个水路交通工具、1艘游船、18艘各类渔船被沉没或在海航漂泊；许多树木被风刮倒；超1000个水产养殖网箱被卷走；336公顷水稻被淹。目前，第三号台风环流导致广宁省发生大雨，致使部分地方局部积水内涝，河上水位上涨。
在海防市，据初步统计数据，第三号台风造成528间民房、128所学校、12个医疗机构、104个办公室、3个供电站等受损；6059棵树倒伏、16735公顷水稻和农作物被淹，48公顷水产养殖面积受损。台风造成2人死亡，12人受伤。
10日，越南红十字会中央委员会工作代表团将前往两省走访慰问受灾严重的家庭。
9日，越南祖国阵线河内市委员会已决定，从河内市救援基金拨款510亿越盾，向受台风影响的11个省市提供援助。
具体，河内市向遭受第三号台风严重影响的海防、广宁、北江、富寿、太原、安沛、老街、高平、谅山、北宁和永富等省提供资金援助。
当天，越南祖国阵线河内市委员会主席阮兰香已呼吁首都居民捐款援助洪水灾区受灾群众。
接受资金和物资援助时间从9月9日至10月30日。（完）