政府总理范明政会见韩国友人

据越通社记者发回的报道，当地时间6月30日下午，越南政府总理范明政在抵达首都首尔后已会见了为越南与韩国关系做出巨大贡献的韩国友人。

代表韩国各社团、非政府组织、民间组织等的代表、为越韩关系做出巨大贡献的个人等出席见面会。

见面会上，韩国友人对越南近期取得的突破发展成果表示羡慕，对两国关系不断得到巩固和发展，互为彼此全面战略伙伴关系等感到高兴。他们同时强调，每个韩国人都对越南人民和国度拥有良好的感情，同时表示将继续支持越南，在发展过程中向越南提供援助，继续为培育越韩关系日益向好发展搭建桥梁。

韩国越南经济文化交流协会副主席权胜泽（Kwon Sung Taek）表示，协会将尽力为韩国与越南企业、两国地方政府牵线搭桥，让越南的未来更加美丽、更加强劲，帮助越南在全球社会中发挥更巨大的能力。

越韩友好协会主席Lee Shin Jae表示，协会正开展多项切实活动，希望在两国经济、文化、社会等发挥桥梁纽带作用。

范明政在见面会上已谈到越韩两国源远流长的友谊，两国关系的跌宕起伏。两国自1992年建立外交关系以来，关系呈现强劲、务实发展并取得许多重大成就。越南与韩国在许多领域互为彼此的重要伙伴。目前，韩国是越南第一大投资来源国、第二大发展合作和旅游合作伙伴、第三大劳务和贸易伙伴。在政治互信、文化相同、地理位置相近、经济互补、战略利益共享等的基础上，两国已决定将双边关系提升至全面战略伙伴。

范明政认为，两国民间交流不断发展，具有重要意义，成为越韩关系的坚实桥梁。目前，旅越韩国人约10万人，旅韩越南人约27万人，两国多文化家庭超8万个。两国和两国政府始终为确保两国人民合法和正当利益创造便利条件。

范明政感谢越韩两国民间组织、非政府组织已不懈努力，开展多项推动两国人民、两国企业之间的交流和合作的活动，为两国关系打下坚实的民意基础等给予高度评价，同时强调越南党和国家十分重视对韩关系。

范明政表示，在一贯实施独立自主、和平、友好、合作和发展、多边化、多样化对外关系的对外路线的基础上，越南重视对韩关系并希望推动两国关系务实、有效和长期发展，与两国全面战略关系相称。

范明政也向韩国友人介绍了越南国情，越南所选择的道路，越南正实现国家建设、对外路路线、“四不国防”政策等。

范明政呼吁韩国投资者、企业和人民继续保持对越南的感情，把感情转化成为各具体项目和合作计划。他同时表示希望韩国人民和企业继续在越南投资兴业，强调他们将获得公平对待 ，确保他们的合法、正当利益，为两国友好、雄强和繁荣做出贡献，致力于两国人民温饱生活和幸福。（完）