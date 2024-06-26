政府总理范明政会见越南驻华大使馆工作人员

据越通社特派记者发回的报道，在赴中国出席世界经济论坛第十五届新领先军年会并访问中国框架内，当地时间6月26日下午，越南政府总理范明政在首都北京会见了越南驻中国大使馆和其他代表机构工作人员。

越南驻中国大使范星梅已向范明政总理一行介绍了越南驻中国大使馆和其他代表机构取得的工作成果，为推动两国之间各项合作协议实施做出积极贡献。

范明政表示，此次访问期间，除了出席大连夏季达沃斯论坛框架内举行各项活动外，他还与中国高层领导人会见会谈。双方一起回顾了近期越中双边关系取得的积极进展。

近期，两国各层级和地方已深入贯彻落实两党总书记达成的协议和共识，推动越中全面战略伙伴关系、具有战略意义的越中命运共同体更实质、高效和更可持续发展。

基于此，两国关系取得全面和良好的成果。政治互信得到巩固，各重要领域的许多合作机制得到建立；战略对接，尤其是交通互联互通得到推进；贸易合作增长起色；中国对越投资猛增；各地方合作和民间交流活跃。

范明政对大使馆已努力培育两国关系给予表扬，建议继续具体化各项高层协议，推动两国全面战略伙伴关系的务实合作走向深入。范明政要求各部门、地方、越南驻华大使馆和各代表机构需主动、积极配合，按照职责、任务和权限开展各项工作，继续努力推动越中关系稳定、可持续发展。

范明政认为，目前，需推动中故宫继续对越南货物，尤其是越南农产品，水果等越南主要产品开放市场；推动交通互联互通和在科技、人工智能、能源、数字经济和数字化转型等中国拥有优势和越南拥有需求等领域的合作。

范明政同时向大使馆和各代表机构工作人员介绍了他此次访华取得的成果和近期国家基本情况。（完）