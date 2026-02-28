2月27日，越南政府总理范明政在政府总部会见了到访的葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔。外交部长黎怀忠等一同出席会见。



范明政强调此访意义重大，不仅有助于落实两国高层领导人达成的共识，也为今后开辟更加务实、高效的新合作方向奠定基础。



范明政指出，越葡两国人民之间的渊源可追溯至500多年前，葡萄牙近期决定在越南开设大使馆具有历史性意义，充分彰显了葡方加强双边关系的坚定决心，为推动各领域合作创造了有利条件。



范明政强调，越南始终重视并希望进一步巩固和深化与葡萄牙这一欧盟重要成员国的友谊与多领域合作关系。基于两国良好关系和巨大合作潜力，范明政建议双方继续巩固政治互信，加强各级特别是高层互访，推动双边关系朝着务实、高效、符合新形势的方向提升。



在谈到经贸合作时，范明政表示，两国经济高度互补，应充分发挥各自优势，将经贸与投资合作打造为双边关系的重要支柱。他建议双方尽快研究建立双边合作机制，为长期、稳定合作创造条件。



在优先领域方面，范明政建议在“风险共担、利益共享”原则基础上，加强可再生能源合作，确保高效和可持续发展；鼓励葡萄牙企业参与越南海上风电、太阳能及能源基础设施项目。他指出，海洋经济发展潜力巨大，建议双方加强在航运、港口、造船、物流等领域的合作，以契合各自海洋发展战略。



政府总理范明政会见葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔 图自越通社

范明政还建议双方密切配合，有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）；支持推动尚未批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国尽快完成批准程序；加强在数字化转型、创新、医疗、体育、教育培训，特别是葡萄牙语教学等领域的经验交流与合作。鉴于两国在旅游领域的合作潜力，范明政建议为两国公民往来创造便利条件，包括探讨相互免签的可能性。



保罗·兰热尔对越南近年来取得的历史性成就和未来发展目标表示祝贺；高度评价越南将越欧关系提升为全面战略伙伴关系，认为这将进一步加强越南与包括葡萄牙在内的欧盟成员国合作。兰热尔强调，葡萄牙视越南为东南亚地区的重要伙伴之一，期待进一步深化双方多领域合作。



兰热尔完全赞同范明政提出的合作方向，表示葡萄牙愿同越南加强高层互访，强化企业对接，力争尽早实现两国高层领导人商定的双边贸易额达10亿美元的目标，并尽快落实双边合作机制。他高度评价双方在可再生能源和海洋经济领域的合作潜力，表示葡萄牙企业愿积极参与越南相关项目建设。



双方一致同意继续在多边论坛上保持密切协调，共同支持多边主义，尊重国际法。范明政强调，团结就有力量，合作就有利益，对话就有信任。关于东海问题，双方一致认为，有关各方应遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，维护地区和平稳定，加强各国间互信。 （完）