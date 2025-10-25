政府总理范明政会见联合国秘书长古特雷斯

10月25日下午，越南政府总理范明政在国家会议中心会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）。

会见中，范明政热烈欢迎古特雷斯重返越南，强调此访对巩固越南与联合国历久弥新的合作关系具有重要意义。范明政指出，从战后国家重建到革新开放时期，联合国始终与越南同行，援助越南迈进新的发展阶段。范明政表示，支持并与联合国合作是越南的“传统”，同时强调今后越南将为联合国的各项活动作出更大贡献。

范明政高度评价联合国为维护全球和平、发展、保障人权所作的巨大贡献，认为在多极化国际格局不断演变的情况下，联合国的作用比以往任何时候都更加重要。越南始终坚定支持以联合国为核心的多边主义，推动遵守《联合国宪章》和国际法；此次举行《打击网络犯罪公约》开放签署仪式正是越南这一承诺的具体体现。

范明政向古特雷斯介绍了越南的最新情况，表示在世界形势复杂多变的背景下，越南依然保持政治社会稳定，经济持续恢复，预计2025年增长约8%。越南正努力实现到2045年成为高收入发达国家的目标，并在多个关键领域实施重大改革、创新思维，破除发展瓶颈。

范明政强调了越南一贯坚持“以人民为中心、以人民为目标、以人民为发展的动力”的观点。范明政强调，经济增长与环境保护、社会保障和保障包括弱势群体在内的人民安全并重。只有各国实现和平、稳定与可持续发展，世界与地区才能实现持久和平与繁荣。

基于双方共同关切，范明政提出三项优先合作方向：（一）、联合国继续在应对气候变化与能源转型方面支持越南获得优惠气候融资、新一代清洁技术转让及提高抵御能力；（二），建立联合国推动改革国际金融架构，有效动员ODA和私营资本，促进数字化转型，实现包容性发展，并支持越南加快落实可持续发展目标（SDGs）；（三），面对国际局势复杂演变，应继续发挥联合国中心作用，坚持《联合国宪章》和国际法，增强国际团结，共同应对全球性挑战和地区冲突。

古特雷斯祝贺越南成功举办《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，认为这再次彰显越南在多边框架下的积极作用与贡献。他高度评价越南在维和行动、可持续发展、气候变化应对及南南合作等领域的“品牌式”成就，并表示联合国将继续在新阶段陪伴和支持越南，尤其是援助开展各项气候承诺、千年发展目标和全球金融改革。

古特雷斯指出，越南在国际社会中享有崇高地位与广泛尊重，这不仅源于其独立自主的历史，也来自当今在和平、安全、发展与人类尊严方面取得的成功。他表示，期待并相信越南将充分发挥其作用、地位与声誉，为构建新型国际关系格局作出更大贡献。

古特雷斯同时呼吁越南积极支持联合国在推动落实千年发展目标、改革国际金融架构方面的倡议，提出更具雄心的气候承诺，并参与联合国在预防外交、调解与冲突防范方面的努力。

会见结束时，双方一致表示相信，在共同努力和坚定决心下，越南与联合国关系将继续蓬勃发展，为越南人民带来利益，为世界和平、合作、可持续发展与进步作出更大的贡献。（完）