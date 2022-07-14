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政府总理范明政会见联合国新任驻越南协调员
在世界面临许多巨大挑战的背景下，范明政总理认为，需要以全球方式处理全球性问题，加强国际团结和多边主义，同时在处理共同挑战中以人为本，而不能为了经济发展而牺牲社会福利或环境。
范明政总理感谢联合国多年来为越南所提供的巨大帮助。越南也为联合国的活动作出了许多贡献，成功担任联合国安理会非常任理事国的职务，派遣力量积极参加联合国维和行动。
范明政总理希望联合国继续与越南同行，为越南实现可持续发展目标、促进疫情后复苏、确保社会民生、兑现有关气候变化的承诺提供有效帮助。
越南政府总理范明政会见联合国新任驻越南协调员宝琳·塔梅西斯。图自外交部
范明政总理强调，越南政府江继续促进与联合国的合作，为联合国各组织在越南有效展开各项合作计划和项目创造最便利条件。
宝琳·塔梅西斯女士表示，越南是一个活跃典范，为国际社会作出积极贡献，也是联合国与发展中国家的典型合作模式。
她祝贺越南在应对新冠肺炎疫情和经济社会复苏进程中取得的成就。2022年是具有重要意义的一年，标志着越南与联合国建立合作关系45周年的里程碑，是双方展开越南与联合国2022-2026年合作发展框架的第一年。因此，她强调，将竭尽全力协调联合国各组织，助力越南经济和社会可持续发展，促进疫情后复苏进程，展开越南与联合国之间核心合作计划。（完）