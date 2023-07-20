新闻
政府总理范明政会见美国财政部部长珍妮特·耶伦
范明政表示，越南希望推动与美国全面伙伴关系，支持加强在各领域的友好合作关系，其中金融银行被视为重要优先领域。
范明政和珍妮特·耶伦对越美建立外交关系近30周年和全面伙伴关系10周年来，两国关系在各领域呈现积极发展势头。其中经贸关系是重要支柱和动力。2022年，双边贸易额超1230亿美元，美国成为越南第二大贸易伙伴和越南重要出口市场之一。在对越投资的142个国家和地区中美国位居第11。
范明政对各项合作活动，美国财政部对越南货币和汇率政策调控的客观和适合评价表示欢迎；介绍越南经济社会情况和金融货币政策中各大方向。
范明政同时建议双方加强双方在推进经济对接、贸易合作，提升供应链复苏能力中的配合，推进美国继续扩大对越投资范围，尤其是对高技术领域的投资，建设和谐、坚实和互利的贸易关系；推进越南与美国在应对气候变化中的合作，落实公正能源转型伙伴关系倡议，援助越南发展可再生能源，成立与国际市场连接的国内碳市场。
珍妮特·耶伦强调，越南是美国日益重要伙伴之一，在该国印太战略中起着重要作用。她同时强调美国将继续在投资、实现供应链多样化和转移中推动与越南的合作，在发展和经济转型过程中向越南提供援助。
美国财政部支持和希望继续与越南国家银行就货币政策、汇率和其他宏观问题进行对话，进一步增减双边合作活动。她同时表示，美国高度评价越南在能源转型、展开第八号电力规划，加快实施公正能源转型伙伴关系倡议等的努力和解决方案。（完）