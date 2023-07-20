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政府总理范明政会见美国财政部部长珍妮特·耶伦

20日下午，越南政府总理范明政会见了正对越南进行工作访问的美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen）。范明政建议加强两国经济对接、贸易合作，提升供应链复苏能力，推动美国企业扩大对越投资范围和继续对越投资。 范明政高度评价美国方面已确认越南国家银行成功实施“汇率与信息透明化行动计划”，助推两个机构乃至两国之间的合作关系。

范明政表示，越南希望推动与美国全面伙伴关系，支持加强在各领域的友好合作关系，其中金融银行被视为重要优先领域。

范明政和珍妮特·耶伦对越美建立外交关系近30周年和全面伙伴关系10周年来，两国关系在各领域呈现积极发展势头。其中经贸关系是重要支柱和动力。2022年，双边贸易额超1230亿美元，美国成为越南第二大贸易伙伴和越南重要出口市场之一。在对越投资的142个国家和地区中美国位居第11。

范明政对各项合作活动，美国财政部对越南货币和汇率政策调控的客观和适合评价表示欢迎；介绍越南经济社会情况和金融货币政策中各大方向。

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政府总理范明政与美国财政部部长珍妮特·耶伦。图自越通社

范明政建议双方继续推进代表团互访，尤其是高层互访，开展两国高层领导之间的合作协议。其中，范明政建议国家银行和财政部继续保持通过对话解决各问题，对今后发生的问题加强两个机关之间的密切沟通的机制。

范明政同时建议双方加强双方在推进经济对接、贸易合作，提升供应链复苏能力中的配合，推进美国继续扩大对越投资范围，尤其是对高技术领域的投资，建设和谐、坚实和互利的贸易关系；推进越南与美国在应对气候变化中的合作，落实公正能源转型伙伴关系倡议，援助越南发展可再生能源，成立与国际市场连接的国内碳市场。

珍妮特·耶伦强调，越南是美国日益重要伙伴之一，在该国印太战略中起着重要作用。她同时强调美国将继续在投资、实现供应链多样化和转移中推动与越南的合作，在发展和经济转型过程中向越南提供援助。

美国财政部支持和希望继续与越南国家银行就货币政策、汇率和其他宏观问题进行对话，进一步增减双边合作活动。她同时表示，美国高度评价越南在能源转型、展开第八号电力规划，加快实施公正能源转型伙伴关系倡议等的努力和解决方案。（完）

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