7日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正对越南进行工作访问的美国半导体行业协会主席约翰·涅弗(John Neuffer)和英特尔、高通公司、安培和ARM等美国领先半导体企业领导人。

范明政强调，在刚建立的全面战略伙伴关系框架内，越南与美国已一致同意将科技和创新成为两国关系的重要支柱之一。因此，需集中资源、智慧投入于越南一些核心领域，特别是越南拥有许多潜力、优势，符合越南人的领域——半导体领域。

范明政和 约翰·涅弗均高度评价越美在半导体领域的合作潜力巨大，对新时期两国外交关系拥有许多意义；表示相信半导体领域的合作将为两国企业一起发挥和开发各自的优势，为两国企业带来经济应利益，为具体化两国之间全面战略伙伴关系做出贡献等带来许多机遇。

范明政表示，越南正研究制定发展战略，人力资源发展提案和适合优惠机制以吸引外国半导体芯片生产、设计和发展企业对越南投资。

目前越正在国内和外国企业工作的半导体领域技术工程师约6000名。越南已提出从现今到2030年培训处5万名高素质工程师，其中优先培训半导体电路设计工程师。

另一方面，每年赴美国留学的越南学生近3万名，在东南亚国家位居第一，跻身美国留学生数量最多5个国家之一。与此同时，旅美越侨220万名。

范明政建议美国半导体行业协会尽早承认越南市场经济体制和消除技术转让领域中不必要的监管措施；推进技术转让、研究和生产以及人力资源培训等方面的合作，建设各实验室，援助越南企业参加美国全球半导体供应链，合作制定和完善相关政策和法律，以推动半导体领域发展。

约翰·涅弗高度评价越南在半导体领域取得的进展、重要和令人印象深刻的变化，成为半导体企业的目的地和半导体供应链中的目的重要因素。他同时高度评价越南半导体领域乃至高科技领域的人力资源。他强调，越南是美国投资者最具吸引力的在半导体投资目的地，可在提供人力资源方面起着战略伙伴的作用。

约翰·涅弗也向范明政总理汇报了与越南有关机关举行的工作会谈结果，表示美国企业正等待越南国家半导体战略；相信和希望越南在全球供应链中起着重要的作用，尽快利用该领域正带来的机会。

约翰·涅弗表示，美国企业愿在半导体，尤其是人才和优质人力资源培训领域与越南进行投资和合作，为推动两国之间的互利关系做出贡献。

此前，范明政在2023年9约在美国华盛顿与 约翰·涅弗和美国各家半导体企业进行座谈时，双方已一致同意推动美国半导体企业代表团赴越南了解投资机会和援助对接两国企业。（完）