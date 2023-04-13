政府总理范明政会见瑞士驻越南大使

13日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了瑞士新任驻越南大使托马斯·加斯（Thomas Gass）。

会见中，范明政强调，越南奉行独立、自主、多样化、多边化对外关系，积极主动全面融入国际，是各国可信赖的朋友和伙伴，是国际社会负责任的一员的对外路线。在此精神上，范明政强调，越南始终重视与瑞士的友好合作关系，相信托马斯·加斯大使在其任期内将继续为双边关系发展做出积极贡献。

范明政评价说，越瑞关系在政治外交、贸易投资、合作发展等领域呈深入和务实发展势头，建议两国加强各级，尤其是高层互访和接触，为扩大在各领域的合作注入动力。

范明政对瑞士是越南在欧洲的重要经济伙伴，双边贸易和该国企业对越南的投资呈现积极增长势头表示欢迎，建议瑞士为企业对越南长期投资，特别集中对数字化转型、绿色转型、循环经济、应对气候变化、高科技农业、金融银行和卫生等瑞士的优势和越南拥有需求的领域进行投资创造便利条件和给予支持。

此外，双方应继续促进越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）的自贸协定谈判，从而促进今后两国投资和贸易合作。双方扩大科技、教育培训、民间交流等领域的合作，从而援助越南提高人力资源质量和增进两国之间的相互了解。

值此之际，范明政感谢瑞士政府和人民在新冠肺炎疫情爆发期间已向越南提供医疗设备援助。他同时表示希望，瑞士政府继续为旅瑞越南人社群创造便利条件。

托马斯·加斯强调，瑞士始终重视对越南友好合作关系。他对越南经济社会发展中取得的成就、越南在地区和国际上的地位和作用以及越南关于应对气候变化，到2050年实现净零排放等的承诺印象深刻。

托马斯·加斯强调，在越南履职期间将为促进两国合作关系务实发展做出努力，瑞士愿与越南扩大在制造工业、高技术、可持续农业和应对气候变化同越南进行合作。

托马斯·加斯表示，越南是瑞士日益重要的经济伙伴，双方合作余地仍较大。在此基础上，瑞士希望促进越南与欧洲自由贸易联盟自贸协定谈判。与此同时，两国加强在科技、教育培训、旅游和民间交流等领域的双边合作。

关于多边合作，范明政建议两国继续在联合国等多边框架和国际组织合作和给予支持，建议瑞士支持越南和东盟关于维持东海和平稳定、确保航行与飞越安全和自由，本着《1982年联合国海洋法公约》等国际法以和平方式解决各争端的立场和努力。（完）