政府总理范明政会见爱沙尼亚各大经济集团负责人

据越通社特派记者报道，当地时间6月6日下午，正在对爱沙尼进行正式访问的越南政府总理范明政在爱沙尼亚首都塔林分别会见了爱沙尼亚各大经济集团负责人，旨在推动双方在越南开展投资和经贸合作活动。



在会见中，范明政向各家企业领导人介绍越南发展形势，指出，越南正在实施多项具有战略性、突破性的政策，旨在扭转形势，推动国家迈入新纪元——民族奋发图强的纪元。



范明政表示，越南正努力实现2025年GDP增长8%以上，并在未来数年实现两位数增长。其中确定基于科技、创新、数字化转型和发展民营经济实现发展；持续改善营商环境，为外资企业创造稳定、长期的投资机会。



范明政强调，越南保证政治稳定、安全有序，坚决捍卫国家主权和领土完整，同时完善体制机制、发展基础设施、人力资源培训，确保 “制度畅通、基础设施畅通、人才智能”，有效服务企业。



越南政府承诺根据法律规定，为包括爱沙尼亚在内的各国企业在越南的高效、可持续经营创造有利条件，坚持“利益和谐、风险共担”的原则，并希望企业“言出必行、承诺必达”，为越爱关系不断走深走实做出贡献。



*范明政当天会见了Bolt集团领导人。Bolt全球公共政策总裁卡巴诺夫（Jevgeni Kabanov）女士与集团副总裁Eirini Zaferiatou向范明政介绍了公司运营情况。



Bolt开始在越南开展包括汽车叫车、电动滑板车、摩托车叫车、食品与杂货配送等服务，并希望越南政府支持、指导相关部委机构加快审批流程，尽快为Bolt在越南运营颁发许可。



范明政对Bolt近期在全球开展业务取得成功表示赞赏，并高度评价集团在越南投资的决策，特别是在推动交通运输、物流配送领域数字化转型方面的努力；认为Bolt的服务不仅将提升运输服务质量，还将创造更多就业机会，促进共享经济的发展。



范明政指出，越南拥有1亿人口，消费需求日益增长，Bolt的业务领域在越南非常有潜力。他已责成相关部门推进行政改革，简化并缩短Bolt投资许可程序，并对Bolt在越南市场的成功前景充满信心。



范明政建议Bolt在越南投资应“由小到大、逐步拓展”，先在主要城市开展业务，逐步向其他省市扩展；同时提高服务质量，健康竞争；并鼓励集团持续研究在越开发新业务领域，利用IT与AI提升运营与管理效率。范明政希望Bolt能与越南政府机构和本地企业分享管理运营经验，共同推动合作走向深入，实现可持续发展。

*范明政在会见5.0 机器人公司（5.0 Robotics）领导时，该公司总经理兼联合创始人卡洛·卢斯特里西米（Carlo Lustrissimi）与商务总监伊拉里亚·佩尔拉（Ilaria Perla）表示，5.0 机器人公司是爱沙尼亚一家年轻的科技公司，专注于提供紧凑、实用、价格合理且易于操作的工业机器人解决方案，适用于各种规模的企业。



5.0 机器人公司希望在越南开展投资合作，重点聚焦智能制造、工业自动化以及提升数字技能等领域。



范明政表示，越南高度重视发展包括机器人在内的科技、创新、数字化转型等领域；希望5.0 机器人公司凭借其先进技术和丰富经验，能够向越南转让技术，推动构建本土创新生态系统，尤其是在人工智能、智能工厂等领域的发展；同时支持越南初创企业接触5.0 机器人公司的技术，参与高质量人力资源培训。



范明政建议该公司同越南各科技集团密切配合、开展高效合作，共同扩大市场，尤其是进军欧洲和东盟地区。同时，凭借自身优势与潜力，5.0 机器人公司在其优势领域中实现“后来居上”，在地区乃至全球确立地位与影响力。