在会见中，范明政强调，越南始终重视推动与法国的关系发展，法国是越南在欧盟第一个全面战略伙伴。越方愿进一步加强战略互信，深化两国在各领域的合作。



范明政建议双方共同审视并具体落实此前越共中央总书记苏林访问法国期间所达成的高层协议，同时推动和为即将举行的高层互访做好准备；加强在经济、贸易、投资、文化、遗产、建筑、教育培训等领域的合作，并拓展至网络安全、人工智能、航空航天、绿色转型、核能与人力资源培训等新领域。



政府总理范明政会见法国驻越南大使。图自越通社

范明政还建议双方加紧努力，尽早签署两国政府间在卫生、科技、创新、数字化转型等领域的协议与其他重要合作文件，使其与两国关系的定位和深厚渊源相匹配。



法国驻越大使奥利维耶·布罗谢强调，越南是法国在亚太地区的重要优先伙伴，并强调法方希望进一步加强与越南及东盟的关系。



奥利维耶·布罗谢对政府总理的意见表示赞同，提议双方继续密切协调，深化越法全面战略伙伴关系，并提出在国防安全、基础设施、交通运输、城铁、矿产资源等领域的具体合作项目。



双方一致同意继续加强在联合国、法语国家国际组织以及东盟—欧盟合作框架等多边框架和国际组织中的合作。



范明政建议法国发挥其在欧盟中的作用与影响力，继续为推动越南—欧盟关系深入发展搭建桥梁；同时强调越南愿与法国及国际社会一道，积极参与推动多边主义、尊重国际法，支持法国提出的应对区域和全球挑战的倡议，特别是在气候变化应对、环境保护以及保障航空与海上安全等领域。（完）