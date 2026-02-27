政府总理范明政会见比利时驻越南大使

2月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了比利时驻越南大使卡尔·范登博舍（Karl Van Den Bossche），双方就越比合作，特别是在经贸、投资以及协助解决越南橙剂遗留问题等领域交换意见。



范明政总理高度评价近年来越比关系取得的积极进展，尤其是2025年4月比利时国王和王后对越南进行的国事访问圆满成功，以及农业战略伙伴关系框架得到务实有效落实。



范明政强调，越南始终将比利时视为欧盟内的重要伙伴，建议双方继续通过加强各级、各渠道代表团互访巩固政治互信；提升双边合作机制成效，在各国际组织和多边框架内密切配合。同时，双方应继续保持并加强在国防—安全、文化、教育培训、应对气候变化、旅游等传统领域的合作，并拓展至科技、半导体芯片、交通运输等战略性领域。



在经济合作方面，范明政总理建议比利时尽早批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），并支持欧洲委员会取消对越南水产品的IUU“黄牌”警告；鼓励比利时企业加大对越投资；继续向越南提供无偿援助资金，特别是在教育培训、职业教育、医疗卫生、环境保护等领域项目以及战后遗留问题处理方面。

政府总理范明政会见比利时驻越南大使卡尔·范登博舍。图自越通社

值此机会，范明政总理再一次感谢比利时众议院于2023年10月通过支持越南橙剂受害者的决议，为推动国际社会在该问题上的支持作出贡献；同时高度评价比利时对越南环境清理与去污项目以及地方经济社会发展和基础设施建设的关注。



卡尔·范登博舍大使表示，比利时始终将越南视为地区优先伙伴，愿与越南一道落实经济社会发展目标，包括战后遗留问题的处理；强调比利时是唯一通过支持越南橙剂受害者决议的国家，并承诺在环境去污及受害者援助方面继续支持越南。



卡尔·范登博舍大使还对越南成功举办越共十四大及其取得的成果表示深刻印象，尤其赞赏越南近年来取得的历史性成就及未来发展目标。



卡尔·范登博舍大使高度评价越南将对欧盟关系提升为全面战略伙伴关系，从而进一步加强与包括比利时在内的欧盟成员国合作；同意双方继续巩固传统合作领域，并拓展至比利时具有优势、越南有需求的领域，推动双边关系走深走实、取得更大成效。



值此机会，卡尔·范登博舍大使感谢范明政总理的密切指导以及越南各部委、地方在推动越比多领域合作项目落实过程中给予的积极配合。（完）