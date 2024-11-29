政府总理范明政会见柬埔寨国王诺罗敦•西哈莫尼

范明政强调，越柬两国争取独立和自由的艰苦抗战岁月在两国关系发展历史上留下浓墨重彩的一笔。为彼此分担和牺牲是两个民族需要一道维护和培育的良好传统和宝贵财富。



范明政祝贺柬埔寨人民在国王英明的统治下取得许多巨大和全面的成就，同时高度评价柬埔寨对东盟和国际社会做出的贡献；祝贺柬埔寨成功举行第十二届亚洲政党国际会议、国际宽容与和平议会第11届会议，有助于提高柬埔寨在地区和世界上的地位和作用。



范明政强调，越南始终重视加强与柬埔寨的团结和巩固全面合作并将其置于优先位置，将尽力同柬埔寨领导和人民继续推动两国关系走深走实，满足两国人民的愿望。越南愿为柬埔寨在2026年成功举行第20届法语国家组织峰会提供支持和分享经验。





政府总理范明政与柬埔寨国王参观越柬关系展。图自越通社

西哈莫尼认为，越南所取得的成就成为柬埔寨国家建设与发展事业的巨大鼓舞。西哈莫尼强调，越柬关系是兄弟般关系、老朋友之间的关系，具有历史意义，将继续支持两国政府之间的合作活动，相信两国关系将不断深入和有效发展。



双方对近期越柬关系不断得到巩固和发展。双方在政治外交、国防安全、贸易和投资合作等领域保持密切合作，继续成为推动两国进一步走深走实，加强两国经济利益关系的基础。目前，在越的柬埔寨留学生约3000名，在柬埔寨的越南留学生近100名，他们是增进两国友好关系的重要桥梁。



双方一致同意加强各级代表团互访，推进经济、文化、科技合作和民间交流，在睦邻友好和团结的精神上，解决各遗留的问题。



范明政强调，越柬、越老和越老柬三国等之间的紧密团结关系是必然趋势、客观和各自国家以及三国的宝贵财富；建议两国积极加大对两国各阶层人民，尤其是年轻一代关于两国之间团结传统的宣传力度。



范明政表示希望，西哈莫尼将继续关注，同柬埔寨各高层领导为满足条件的柬埔寨越裔人入籍、安居乐业、融入当地生活，成为两国友谊的桥梁创造便利条件；关注支持金边皇家大学越南学中心尽早成立并投入运行，成为柬埔寨学生、国际学生了解越南语言、越南文化和越南国度、越柬关系的地址，一道培育越柬密切关系。（完）