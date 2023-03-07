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政府总理范明政会见日本各经济组织代表团
范明政高度评价日本国际协力机构、日本国际合作银行、日本经济组织联合会（KEIDANREN）和日越经济委员会越南办事处等对越南各大基础设施、培训和提高能力等项目的有效和切实贡献，日本方面为改善越南投资环境和提升竞争力提供的援助。
范明政强调，越日建交50年来，两国关系正处在良好发展阶段。日本继续是越南重要经济伙伴之一。越南正努力推动生产、经营发展和基础设施建设投资，因此十分需要各种资源。今后，建议日本国际协力机构、日本国际合作银行等继续同越南各机关沟通和保持密切配合，以找出更有效的合作方式。
范明政表示越南鼓励日本企业扩大对越南基础设施、能源、制造业、优质农业、信息技术、智慧城市、金融银行服务、创新、国企股份制改革等的投资合作；越南政府承诺同企业并肩同行，为企业投资兴业，为各方带来更多利益，助推越日关系迈上新台阶做出贡献等创造一切便利条件。
日本各经济组织代表强调，愿向越南投资和发展提供更多官方发展援助；承诺促进对越投资，尤其是对基础设施、环境和能源等领域的合作；欢迎越南所做出到2050年实现净零排放的承诺；建议越南参加七国集团、20国集团等合作框架等机制。
范明政高度评价日本经济组织代表团在促进两国关系，尤其是在经济领域的关系的热情和负责任态度，欢迎日本企业继续对越南绿色经济、数字经济、循环经济、创新、应对气候变化等领域进行投资。（完）