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政府总理范明政会见日本各经济组织代表团

7日上午，越南政府总理范明政会见了正对越南进行工作访问并出席纪念越南-日本建交50周年的越日高级经济研讨会的日本各经济组织代表团。 日本驻越南大使山田贵雄（Yamada Takio）、日本国际协力机构理事长田中明彦(Tanaka Akihiko)、日本国际合作银行执行董事前田匡史(Tadashi Maeda)等参加会见活动。

范明政高度评价日本国际协力机构、日本国际合作银行、日本经济组织联合会（KEIDANREN）和日越经济委员会越南办事处等对越南各大基础设施、培训和提高能力等项目的有效和切实贡献，日本方面为改善越南投资环境和提升竞争力提供的援助。

范明政强调，越日建交50年来，两国关系正处在良好发展阶段。日本继续是越南重要经济伙伴之一。越南正努力推动生产、经营发展和基础设施建设投资，因此十分需要各种资源。今后，建议日本国际协力机构、日本国际合作银行等继续同越南各机关沟通和保持密切配合，以找出更有效的合作方式。

范明政表示越南鼓励日本企业扩大对越南基础设施、能源、制造业、优质农业、信息技术、智慧城市、金融银行服务、创新、国企股份制改革等的投资合作；越南政府承诺同企业并肩同行，为企业投资兴业，为各方带来更多利益，助推越日关系迈上新台阶做出贡献等创造一切便利条件。

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越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

范明政建议日本方面加强对越南职能机关完善法律和政策过程中进行政策对话、提供信息和经验，旨在进一步改善越南投资环境，为日本企业加大对越南投资力度搭建桥梁；向日本各大集团和企业推介越南形象、投资环境、投资机会和潜力；鼓励和支持日本企业加强对越南投资以实现供应链多样化；援助发展辅助工业，将创新与技术转往相结合等。

日本各经济组织代表强调，愿向越南投资和发展提供更多官方发展援助；承诺促进对越投资，尤其是对基础设施、环境和能源等领域的合作；欢迎越南所做出到2050年实现净零排放的承诺；建议越南参加七国集团、20国集团等合作框架等机制。

范明政高度评价日本经济组织代表团在促进两国关系，尤其是在经济领域的关系的热情和负责任态度，欢迎日本企业继续对越南绿色经济、数字经济、循环经济、创新、应对气候变化等领域进行投资。（完）

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