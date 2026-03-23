政府总理范明政会见旅俄越南人社群

据越通社特派记者报道，当地时间3月22日晚，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政在首都莫斯科亲切会见了越南驻俄大使馆工作人员以及旅俄越南人社群代表。



越南驻俄罗斯大使邓明魁向范明政总理一行汇报旅俄越南人社群情况，表示目前旅俄越南人数量约有8万人，其中包括4000多名大学生和研究生。尽管受当地形势影响经历过起伏，但越南人社群总体生活稳定，法律地位和社会地位不断得到巩固，始终团结一心、



近年来，特别是在俄乌冲突持续4年间，越南驻俄大使馆克服诸多困难，圆满完成各项任务，推动越俄关系在各领域发展，亮点频现，同时切实做好领事保护工作，关心并促进旅俄越南人社群发展。



旅俄越南人对祖国取得的显著发展成就以及国际地位不断提升深感自豪，表示将尽己所能，为巩固越俄关系作出贡献，并为建设富强、文明、繁荣、幸福的越南贡献力量。



越南留学生和研究生代表对党和国家多年来为一代代越南学生赴俄学习深造创造条件表示感谢，并决心不断修养、学习与锻炼，把所学知识与技能用于国家发展，同时在俄罗斯及国际舞台上展现越南国家与人民的良好形象。



旅俄越南人社群代表和留学生希望增加两国航班频次，加强互联互通；为在俄越裔儿童学习越南语创造条件；有重点地选派越南学生赴俄学习研究；推动俄方为越南研究生更深入参与科研项目创造条件；并为优秀学生回国工作提供机会。



政府总理范明政会见旅俄越南人社群并发言。图片来源：越通社

范明政总理表示，党和国家始终关心包括旅俄越南人社群在内的海外越南人社群，代表党和国家以及苏林总书记同志，向全体旅俄同胞致以亲切问候和美好祝愿。



在分析国际和地区形势以及越南灵活有效应对措施时，范明政总理指出，越俄关系源远流长，经过近四分之三个世纪不断得到培育与发展。尽管地理距离遥远，两国人民在精神、理想与愿景上高度契合，并始终携手克服困难挑战，不断向前发展。



范明政总理表示，在此次访问期间，他将与俄方领导人交流并建议承认旅俄越南人为俄罗斯的少数民族之一；继续为越南人社群提供有利条件，巩固其法律地位，稳定生活，安心工作、学习与融入当地社会，同时发挥桥梁作用，推动两国关系不断深化。



范明政总理在介绍国内情况时，已提及越共十四大以及国会和地方各级人民议会换届选举相关工作。2025年，越南已完成全部15项经济社会指标，为未来实现两位数增长奠定基础、积蓄动力。

越南政府总理范明政与正在俄越南青年、学生合影。图片来源：越通社

范明政总理强调，这些重大成就得益于党的全面领导、整个政治体系的有力参与，以及国内1亿多人民和包括旅俄越南人社群在内的650万海外越南人的共同努力与坚定意志。



范明政总理指出，海外越南人是越南民族不可分割的一部分。党和国家始终重视保护其合法权益，支持其稳定生活、融入当地社会，同时弘扬越南民族文化传统。



党和国家始终倾听并吸纳海外越南人的意见建议，不断完善相关政策，近期还对《国籍法》作出调整，以更好满足侨胞需求。



秉持“团结创造力量、合作带来利益、对话增进信任”的精神，范明政总理希望无论身处何地、从事何种工作，越南人都始终心系祖国，关注家乡发展，以热情、智慧与本领为建设富强繁荣的国家贡献力量。



范明政总理表示相信，旅俄越南人社群将继续团结一致，弘扬民族情怀，增强爱国之心，传递奉献精神，为建设繁荣、文明、幸福的越南以及推动越俄关系深入、务实、稳固发展作出积极贡献。（完）



