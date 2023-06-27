政府总理范明政会见新西兰总理

越通社特派记者报道，值此在中国天津出席世界经济论坛第十四届新领军者年会（2023年夏季达沃斯论坛)之际，6月27日，越南政府总理范明政与新西兰总理克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）举行了双边会晤。

会见中，两位总理高兴看到两国关系近期呈现良好发展势头，双方维持定期的高级代表团互访机制；双边贸易额保持快速增长势头，在世界形势充满困难和挑战的2022年，两国双边贸易额达近13亿美元。

两位总理认为，两国在经贸合作领域的发展空间仍然广阔，并建议两国相关部门和行业进一步加大贸易促进力度，为两国包括农产品在内的商品互相进入对方市场敞开大门，力争实现至2024年双边贸易额达20亿美元的目标。

范明政总理强调，越南十分重视并愿与新西兰加强战略伙伴关系。借此机会，范明政转达了越南高级领导人对新西兰总督辛迪·基罗爵士(Dame Cindy Kiro)的亲切问候。范明政承诺，越南政府将为新西兰企业在教育与培训、加工技术、制造、农业、林业、水产品和建设等新西兰具有优势和越南拥有需求的领域对越南进行投资创造有利条件，同时建议新西兰为越南企业在该国投资兴业提供支持和便利条件。

新西兰总理克里斯·希普金斯对越南在经济社会复苏和发展进程中所取得的成就表示祝贺，同时对范明政所提出的意见和建议尤其是推动两国在经贸领域的双边合作关系以及加强双方在各场多边论坛上的协调配合的建议表示赞同。

新西兰总理支持增强东盟在各种地区性问题上的核心作用。两位领导还强调了根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法维护和推进和平、安全、稳定和东海航行与飞越安全和自由，加强对话，增进互信，通过和平方式解决争端等事项的重要性。（完）