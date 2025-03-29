政府总理范明政会见巴航工业总裁内托

范明政表示希望在两国之间的合作没有止境的基础上巴航工业与越南的关系更密切、更高效。他同时表示，作为活跃发展的经济体，越南在航天领域的潜力和需求越来越大；确定航天在开包括宇宙空间在内的发各新发展空间中起着重要的作用。



因此，范明政建议巴航工业同越南各伙伴合作生产航空设备，通过现代技术转让、高质量人力资源培训、技术支持和经验交流等助推航空工业发展。



与此同时合作提供优惠价格的各种飞机，合作建设飞机维修服务中心，研究发展可再生航空燃料，实施各项减排，推动航空产业发展的措施。

见面会场景。图自越通社

范明政建议各有关机关按照规定尽快开展各项手续，让各项目有效开展，有助于实现卢拉总统此次访问越南期间达成的高层协议，把航空产业发展成为今后两国合作关系中的突破合作领域；强调，越南政府承诺同企业陪伴，确保企业按照法律，康和高效地投资兴业。



内托对范明政总理所提出的意见和建议表示赞同，表示巴航工业高度评价各合作机会，对能为越南的发展做出贡献感到高兴；希望推介各现代机型和合作开展航空服务。他同时向范明政介绍了此次访问期间同越南各伙伴开展的活动，表示愿同越南各伙伴合作，推动范明政所提及领域的合作。（完）