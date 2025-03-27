范明政祝贺菲利普·安格索诺斯赴越履新，相信以其在外交部门多年工作经验，将为巩固和加强越奥友好合作关系做出贡献，肯定越南政府、各部门将为他完成工作任期创造一切便利条件。



范明政在谈到两国关系发展时对越奥关系在政治外交、经济、发展合作、科技、文化艺术、教育培训和民间交流等领域取得许多令人印象的成就感到高兴。越南目前是奥地利在东盟最大的贸易伙伴，奥地利一直是越南在欧盟十大出口市场之一，2024年双边贸易额达24.5亿美元。范明政高度评价近期奥地利政府已向越南提供官方发展援助，为越南经济社会发展做出积极贡献。



为了进一步发挥两国的潜力和优势，有助于今后提升关系级别，范明政建议双方推动各级代表团互访，尤其是高层互访，加强贸易和投资合作。范明政表示相信，奥地利国会通过《越南欧盟投资保护协定》和欧洲委员会解除对越南水产品的黄牌警告将为越奥乃至越南与欧盟经济合作创造便利条件。铁路运输是奥地利的优势，双方可确定这是今后大有可为的合作领域。此外，双方需保持密切配合，加强交流和扩大在教育培训、文化和艺术交流等领域的合作，合作解决全球共同挑战，如应对气候变化，举行文化推广活动，旨在进一步密切两国关系。



政府总理范明政会见奥地利驻越南大使。图自越通社

菲利普·安格索诺斯对越南在经济社会发展取得的成就和越南在地区的作用印象深刻，强调越南是奥地利在东南亚地区的重要伙伴。他承诺推动双边关系走深走实，将其视为在越南工作任期的核心方向。



关于贸易投资合作，菲利普·安格索诺斯高度评价范明政在今年3月2日举行的欧洲各大企业和集团座谈会上做出的指导，旨在把越南成为欧盟企业在地区长期投资兴业目的地。他表示，除了传统合作领域外，奥地利大使馆将同越南各伙伴保持紧密配合，寻找出更多新的潜在合作领域，特别是在科技、教育培训、网络安全、护理和铁路基础设施等领域的合作潜力。（完）