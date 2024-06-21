政府总理范明政会见国际货币基金组织第四条磋商代表团

6月21日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了由保罗·梅达斯（Paulo Medas）率领正对越南进行工作访问的国际货币基金组织(IMF)第四条磋商代表团。

保罗·梅达斯对越南多年来在经济社会发展进程中所取得的成就，特别是在当前地区和世界形势困难重重、错综复杂的背景下表示印象深刻；高度评价越南政府在宏观调控、抑制通胀、处理实力薄弱的银行，推进银行体系重组，助力经济增长等方面的作用。

保罗·梅达斯提议越南今后继续完善制度，打造透明的营商环境；加大反腐力度；清除招商引资的障碍，特别是在基础设施发展和可再生能源领域等。

范明政指出，今年头几个月，尽管受到世界经济的影响，但越南在各个领域上仍取得重要且全方位的发展成就。宏观经济平稳运行，通货膨胀得到有效抑制，主要指标运行在合理区间；公共债务、政府债务和外债控制在合理区间，人民群众生活水平日益改善等。

范明政强调，目前越南坚定实现促进增长的同时保持宏观经济平稳运行的目标，继续坚定、主动、及时、灵活地调控货币政策并与有针对性、合理适度的扩张性货币政策紧密相结合等。

越南正在落实关于基础设施发展、制度完善和高质量人力资源培训的三大战略突破；从而疏通发展瓶颈堵点，为企业降低物流成本，提高经济发展竞争力，打开发展新空间，满足新发展时代对高素质人力资源的要求等。

范明政高度评价越南与国际货币基金组织之间的务实高效合作关系；提议该组织继续分享并更新对地区经济产生影响的全球经济展望评估和预测，向越南宏观经济调控政策提出咨询意见。同时，加强经济管理、预算管理、货币和汇率政策、银行管理、资本市场发展、绿色金融等领域的合作关系和技术与培训支持；扩大对越南人力资源的培训力度等。

保罗·梅达斯对范明政提出的建议表示赞同，建议政府指导有关部门在尤其是财政政策和货币政策的制定和实施方面加强协调联动，并强调，国际货币基金组织愿意向越南提供必要帮助等。（完）