在会见中，范明政总理表示相信，道马什总统此次访越将为推动越南与匈牙利全面伙伴关系在各领域蓬勃发展注入新的动力，造福两国人民，为地区与世界的和平、稳定、团结、合作与可持续发展作出贡献。



范明政总理强调，越南永远不会忘记匈牙利在过去争取民族独立与国家统一斗争，以及当前国家建设与发展事业中给予越南的宝贵支持与帮助；感谢匈牙利是中东欧地区对越南承诺提供最多优惠贷款的国家，金额高达5亿美元；在新冠肺炎疫情最困难时期向越南援助疫苗，帮助越南早日恢复经济。



范明政总理指出，在奉行和平、独立、自主、多元化、多边化国际关系，成为国际社会负责任成员的对外路线中，越南始终高度重视加强与中东欧传统友好国家的关系，其中匈牙利是越南的第一优先合作伙伴。



在友好与互信的氛围中，范明政总理介绍了近年来越南在经济社会和外交方面取得的成就，并分享了国家未来发展的一些重大战略方向。

政府总理范明政会见匈牙利总统道马什。图自越通社

道马什总统高度评价越南在地区和国际舞台上的地位与作用，认为越南的发展方向完全正确，并强调越南始终是匈牙利在东盟中的头等重要合作伙伴。他同时对范明政总理所提出旨在进一步深化双边关系的的六大合作方向表示赞同，包括：通过加强互访和高层交流，增进政治互信，推动多领域合作；强化贸易与投资合作，尽快召开越匈经济联合委员会会议，争取早日实现双边贸易额达20亿美元；推动发展合作，制定并高效实施使用匈牙利政府优惠贷款的项目；加强在教育、核能、电力、医药、旅游和气候变化等领域的合作；推动劳务合作，这是双方具有巨大潜力的领域；促进文化、旅游和民间交流合作。



道马什总统表示，将推动欧盟各成员国尽快批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持和推动欧盟委员会（EC）早日取消对越南海产品出口的IUU“黄牌”警告。



双方一致同意继续有效落实双边协议，推动在贸易投资、科技、教育培训、国防安全、医药、文化旅游及民间交流等传统合作领域的合作，并扩大到数字化转型、人工智能、农业、制药和劳务等具有优势和互补需求的新领域。（完）