政府总理范明政会见俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科

6日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正对越南进行访问并共同主持越俄政府间经贸和科技合作委员会第24次会议的俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）。

会见中，范明政强调，越南一贯落实独立、自主、多边化、多样化，是各国可信赖伙伴，是国际社会负责任的成员，致力于地区乃至世界和平、友好、合作和发展的对外路线；越南不选择跟哪一方，而选择公道。

范明政强调，越南政府一直珍重本着越俄全面战略伙伴的精神上的良好合作和传统友好关系，始终铭记俄罗斯人民在困难的时候向越南人民提供的帮助，关注促进在经贸、投资、科技、教育培训、文化旅游和体育等领域的互利合作，致力于双南方的利益和加强两国人民之间的密切关系。

双方高度评价近期双边关系取得的结果，政治关系得到保持，在各传统领域的合作得到促进，强调越俄政府间委员会第24次会议是双方就加强双边关系的措施交换意见和达成一致，为有效开展未来合作项目注入新动力。

德米特里·切尔内申科强调，俄政府将越南视为该国在地区的重要伙伴之一；对越南尊重国际法、联合国宪章、确保双边利益的观点表示赞同；表示希望双方继续保持接触和交换意见，旨在及时解决各障碍，提出开展双边合作的措施。

德米特里·切尔内申科还向范明政通知了经贸和科技合作委员会会议和越俄企业论坛取得的主要结果。

范明政对会议和论坛取得的结果表示欢迎，强调双方应促进多领域的合作，其中包括提高双边贸易额，扩大对双方潜在领域和有需求领域的投资项目名录，和防疫、应对气候变化、绿色能源和素质政府等领域新合作方向。

范明政对俄罗斯领导和政府已关注，为旅俄越南人社群生意、生活和学习创造便利条件，希望俄方继续对越南公民给予关注。（完）