范明政感谢亚行已向越南各项经济社会发展项目提供资金援助，为越南消除贫困事业做出积极贡献，希望亚行继续向越南数字化转型、绿色转型、云计算、大会莫战略基础设施项目等提供优惠利率贷款。



浅川雅嗣高度评价越南已及时应对第三号台风和开展灾后恢复重建工作，希望越南政府加快亚行向越南各向发展项目提供援助的资金拨付进度。



浅川雅嗣高度评价越南在大湄公河次区域经济合作的重要作用，希望越南作为创始国的作用，积极积极参加亚行的计划，亚行愿援助越南实现2050年净零排放的目标。



范明政感谢亚行已在一些问题向越南提供咨询和在革新时期中向越南提供援助，强调时间和智慧十分重要，表示越南正继续完善体制，削减各麻烦流程和手续，正考虑进行更大规模的贷款，集中战略基础设施、应对气候变化、可再生能源、新兴产业等大项目。希望，亚行关注，向海上风电、标准轨距铁路、高速铁路和防止塌方项目等提供贷款。



范明政希望浅川雅嗣个人继续援助越南推动可持续增长，推动绿色经济、数字经济、循环经济等发展，提高经济竞争力，援助越南企业更深层次参加全球供应链。



浅川雅嗣高度评价越南私营经济发展潜力，表示亚行正为各国受到低利率贷款创造便利条件，从而为减少气候变化对越南的影响做出贡献。（完）