政府总理范明政会见亚投行行长金立群

范明政表示，越南高度评价并重视推动与亚投行之间合作关系向前发展；同时强调，越南正在全力落实三大战略突破，其中包括交通、医疗、教育、文化、体育、应对气候变化基础设施，数字基础设施，绿色和循环发展等基础设施发展突破。



今后，本着利益和谐、风险分担、双方共赢的原则，范明政提议亚投行向越南北南高速铁路、连接越南与中国以及经过中国连接越南与欧洲和中亚的3条北部铁路、河内与胡志明市城市铁路等大规模、高效益、具有扭转局势和改变状态性质的基础设施建设项目提供咨询、赞助和优惠贷款。



亚投行行长金立群对全球经济挑战困难重重背景下越南所取得的经济发展成就表示印象深刻。他十分赞赏范明政在日前召开的世界经济论坛(WEF)上发表的讲话。他透露，亚投行将向越南提供约50亿美元的优惠贷款，用于开展双方合作项目；同时对范明政所强调的合作方向表示赞同，其中把重点放在大规模、高效益的项目上。



近期，亚投行在越南开展了3个项目，投资总额2.23亿美元，集中在支持应对新冠肺炎疫情、太阳能发展、水力发电、应对气候变化基础设施建设等领域。目前，亚投行有意向越南可再生能源、交通基础设施、供排水等领域的项目提供赞助等。（完）

越通社