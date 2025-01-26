政府总理范明政会见中国驻越南大使何炜

双方高度评价保持各项交流活动和高层接触频繁；两国之间交流、合作机制日益全面、丰富，体现高度互信；交通对接，特别是铁路对接大力推进；经贸合作、投资、旅游保持积极增长势头，2024年双边贸易额达2052亿美元，增长19.3%；中国对越新签投资项目数量位居第一；赴越中国游客达380万人次，同比增长114%。

范明政强调，发展对中国友好合作关系是越南一贯主张、客观要求、战略选择，越南独立、自主、多边化、多样化对外关系的外交政策的第一优先。

何炜大使强调，中国党、政府高度重视对越关系，始终将中越关系视为中国周边外交政策的优先方向；祝贺越南在2024年取得的发展成就。

中国驻越南大使何炜。图自越通社

双方对苏林总书记和中共中央总书记、国家主席习近平成功通电话，创造良好的开端，在2025年越中人文交流年内和值此纪念两国建交75周年之际为两党、两国加强战略定向和注入新动力。

为了贯彻落实两位总书记达成的共识，范明政建议保持各级和高层会晤和接触频繁，提高党际、政府、国会/人大、祖国阵线/中国政协等合作渠道的效果，有效开展各部门的合作，鼓励各地方促进交流和合作。

范明政建议双方加强各领域的务实合作，让两国人民享受来自两国关系的切实利益，其中注重促进交通对接，有效开展两国政府间关于老街-河内-海防、谅山-芒街、芒街-下龙-海防三条铁路线。

会见场景。图自越通社

范明政希望双方集中开展具有象征性并与两国关系相称的大工程；建议中方继续对越南农产品开放市场，加强农业、金融、科技、文化、旅游、环境等领域的合作。

关于海上问题，范明政建议双方认真落实各高层共识，《关于指导解决中华人民共和国和越南社会主义共和国海上问题基本原则协议》；尊重彼此合法权益，基于包括1982年《联合国海洋法公约》，以和平方式解决各争端；基于人道主义精神妥当处理渔民和渔船问题；继续发挥海上磋商机制作用，一道推动务实、高效、符合1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的 “东海行为准则”(COC）。

何炜对范明政的指导意见表示赞同，对越南在以苏林同志为首的越南共产党的领导，以范明政为首的越南政府的强有力管理、调控和指导下在经济社会方面取得的重要发展成就。

何炜强调，中国愿同越方一道加强战略沟通，巩固政治互信，推动各领域的务实合作，尤其是推动经贸、投资和旅游均衡、可持续发展的合作。

何炜建议双方有效开展中越人文叫六年何纪念两国建交75周年系列活动，为双边关系巩固坚实的民意基础；一道更好管控和解决海上分歧，为各自国家的发展创造和平、稳定和便利的环境。（完）