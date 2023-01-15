政府总理范明政会见中国领先的建筑公司董事长

会见中，政府总理范明政强调越中关系保持积极发展势头，特别是近日阮富仲总书记访华非常成功，为两国关系开辟了新的高度。 2022年，范明政总理与中国国务院总理李克强三次通电话和直接会见。



政府总理范明政在介绍越南社会经济发展情况和目标时表示，越南已将包括交通基础设施在内的基础设施建设确定为三大战略突破之一。过去20年，越南只建设了1000多公里的高速公路，而从现在到2025年，目标是新增3000公里的高速公路和到2030年越南全国共有5000公里的高速公路。



越南始终本着“利益和谐、风险共担”、“协调国家、人民和企业之间的利益”的精神，欢迎包括中国投资者在内的外国投资者到越南成功投资兴业。



政府总理范明政建议太平洋建设集团继续与越南相关部委、行业、地方及合作伙伴商讨合作，寻求合作机会，尽快在越南开设代表处，以公开、透明、平等、遵守越南法律、公平竞争、质量保证、如期完成、绝对反对消极反腐败与反浪费的方式参与交通基础设施项目招标。范明政总理强调，这是越南近年来非常积极有效地处理的一个问题。



太平洋建设集团董事长严介和先生感谢范明政总理的关心和抽空会见，同时高度赞赏越南的经济发展前景。



太平洋建设集团董事长严介和先生表示希望按照总理指示的精神参与越南的基础设施建设项目。他说，太平洋建设集团将很快在越南设立代表处，并与越南各相关机构和地方密切协调。（完）