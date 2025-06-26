政府总理范明政会见中国基础设施发展领域龙头企业负责人

据越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛第16届新领军者年会（WEF）并在中国开展系列活动框架内，6月26日下午，越南政府总理范明政在上海市会见了中国太平洋建设集团和中国商用飞机有限责任公司（COMAC）领导。



范明政在会见中国商用飞机有限责任公司（COMAC）副总经理沈波时，沈波向范明政介绍了集团运营情况和开展的业务，表示相信在两国领导的引领下和指导下，两国之间的航空合作将蒸蒸日上。他同时建议越方继续为继续开发利用中国商飞飞机，支持越捷航空与中国商飞之间的合作，进一步扩大在其他领域的合作范围。



范明政高度评价中国商飞在现代商用飞机研发方面取得的成就，认为其为多样化现代商用飞机供应市场作出了积极贡献，推动了航空产业发展，也彰显了中国在高科技领域的成就。



范明政同时祝贺中国商飞与越南航空公司初步建立起贸易关系，并认为这是今后深化长期合作的重要基础。越南正持续完善体制、机制与政策，优化营商环境、简化手续，以促进航空产业发展，鼓励多种经济成分参与，并进一步推进分权和授权，提升相关主体的主动性和效率。



为实现长期可持续合作，范明政建议中国商飞与越南合作伙伴尽快开展飞机维护与维修服务；推进与越南航空公司在飞机购买和租赁方面的合作；加强人力资源培训合作；并在其他具有优势的领域开展广泛合作。合作原则是从小到大、由浅入深，逐步实现更加紧密、高效、互利共赢等。



当天下午，范明政会见了中国太平洋建设集团（入选世界500强）董事局主席严介和及集团高层领导。

严介和表示，该集团与河内市人民委员会签署了五年内关于投资和基础设施建设的谅解备忘录，总额达数十亿美元。目前，该集团在参与河内四连大桥等工程项目。



严介和介绍了太平洋建设集团在越南的投资运营情况，并提出了参与其他重点工程项目，特别是高速公路建设项目的建议。



范明政对严介和的建议表示欢迎，高度评价太平洋建设集团在越南乃至全球的投资经营活动，建议该集团尽快完成在越南的项目，与河内市及越南相关机构研究探讨参与其他大型基础设施项目的可能性。在河内、胡志明市等地实施公私合作项目，如北南高速公路扩建项目以及港口、机场、铁路、城轨等工程项目。



范明政强调，越南正在大力发展基础设施建设，欢迎太平洋建设集团的参与，重视人力资源培训，建立基地，在越南长期开展业务，按期保质地完成各工程项目。



这是范明政总理一行在出席世界经济论坛第16届新领军者年会并在中国开展系列活动框架内的最后一项活动。



活动结束后，范明政总理一行离开上海启程回国，圆满结束世界经济论坛第16届新领军者年会之行。（完）