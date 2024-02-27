政府总理范明政主持2024年2月政府立法工作专题会议

2月27日，越南政府总理范明政主持召开2024年2月政府立法工作专题会议，就5项法案、5项立法建议和法律法令制定计划等11项内容进行讨论并做出决定。

范明政强调，制度建设和完善是越共十三大所明确的三大战略突破口之一。自任期初至今，政府已把工作重点放在制度与法律建设与完善工作上。

范明政指出，2024年2月政府立法工作专题会议上讨论的11项内容都是重要、艰巨、繁重的内容，对构建同步、完善、现代、疏通发展资源的法律体系产生巨大影响。

范明政强调，对立法工作的投资就是对发展的投资，因此要求各位部长、政府机关领导加强责任担当，切实加强督促指导，确保立法工作保质保量按期完成，将各方面资源投入立法工作。

范明政要求抓好核查工作，确保立法和执法工作的公开透明，切合实际。与此同时，尽快颁发实施细则，让法律真正落到实处。

会上，政府就《人民防空法案》，《武器、爆炸物品和支持工具的管理和使用法案（修正案）》，《文化遗产法案（修正案）》，《<技术标准和规范法>若干条款修改补充法案》，《〈药品法〉若干条款修改补充法案》等5项法案；制定《外交衔级法》、《航空法（修正案）》、《铁路法（修正案）》、《地质和矿产法》、《数字技术工业法》等五项法律的建议以及2025年法律法令制定计划和调整2024年法律法令制定计划的建议等11项内容进行讨论并做出决定。

范明政要求发挥各部门、地方领导干部的领导作用，积极开展制度建设； 进一步缩短法规性文件修订程序流程，满足实际需要； 防治法规性文件制定过程中形成“利益集团”和政策腐败，严肃处置违法行为。

范明政指出，要强化政策跟踪反馈，及时作出修正，及时消除困难和不足，特别是生产经营领域的困难和不足； 在立法工作中推进简政放权，简化行政审批程序； 疏通一切资源，促进经济社会发展。 与此同时，广泛征集专家、科学家、企业和民众等的意见； 继续借鉴国际经验，吸收适合越南国情的内容； 加强政策宣传力度，凝聚社会共识等。（完）