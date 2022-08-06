政府总理范明政主持国家新冠肺炎疫情防控指导委员会第十六次会议

越南政府总理、国家新冠肺炎疫情指导委员会主任范明政8月6日上午在政府所住地主持召开指导委员会第16次视频会议。会议在63个省市设立分会场。

据越南卫生部代部长陶红兰在会上的报告显示，2022年前7月，全国新增新冠肺炎确诊病例超过900万例（占病例总数的83.9%），康复病例850万例以上，死亡病例近1.1万例。截至目前，全国确诊病例数为1070万例，其中990 万人已康复，超过4.3万人已死亡。

2022年7月份，全国确诊病例3.3万余例，死亡6例。近期但日新增病例2000例左右，与上月相比，新增病例增长22.4%。

关于新冠疫苗接种工作，截至2022年8月4日，越南疫苗接种量超过2.47亿剂次，与世界多国相比，越南是疫苗覆盖率较高的国家。18岁及以上人群的第三针（加强针）接种率为 52%，是世界平均水平的两倍。5岁至12岁以下儿童的第一针和第二针接种率高于美国、德国、意大利、法国等部分发达国家。

范明政在会议上发表讲话时表示，在疫情形势复杂严峻的背景下，政府总理下发许多通知和文件，切实指导疫苗接种工作，推进疫苗接种覆盖面。值得一提的是，在实现疫苗接种全覆盖后，政府发布了关于“安全、灵活适应和有效控制疫情”的第128号决议（128-NQ/CP）。到2021年四季度，越南经济见有起色并逐渐复苏。

范明政强调，疫苗接种是疫情下保护健康的重要措施，要求各部委、各地方特别是卫生部加强宣传工作，贯彻落实“人民身体健康和生命安全至上”精神，特别注重加快疫苗接种进度。

范明政

强调，“我们的目标是绝对不让疫情再次爆发。在2022年8月内，必须完成18岁及以上人群等的第三针和第四针（加强针），以及对5至12岁儿童的第二针接种。进一步加快疫苗接种工作，因为这是最重要的武器，对新冠肺炎疫情以及许多其他疾病的防控工作起到决定性作用。”

此外，政府总理要求各级各行业、各地方绝不掉以轻心、丧失警惕，继续严厉控制疫情，绝不让疫情再次爆发。

政府总理

再次强调了疫情防控中的检测、隔离和治疗三大支柱。

面对由于其他一些流行病导致“疫情加疫情”情况的可能性，范明政强调了各部委、地方和每个人的责任。具体是，除了做好疫情防控任务外，还要确保人力资源、预防医学质量和基础设施，加强基层卫生；提高医务人员的工资和津贴。

关于货物生产和流通，范明政强调，控制好疫情，是为了促进生产经营活动，助力企业发展，为人民创造就业岗位，改善人民的精神和物质生活。

在牢牢把握民情的同时，政府总理要求对法规的审查、修改和补充时确保公开透明，加大疫情防控中的反腐工作力度。推进国际合作，利用国际社会对疫情防控工作的合法资源等。（完）