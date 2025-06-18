政府总理范明政主持召开2025年全国高考组织工作会议

6月18日下午，越南政府总理范明政主持召开2025年全国高中毕业考试组织工作会议。设在政府总部的会议主会场与全国63个省市的分会场连线。



会议开始时，范明政总理要求，不得让行政机构和行政单位的调整影响到高考，考试必须如期正常举行，确保安全、公开、透明、公平、有质量，达到政府、总理及教育与培训部所提出的各项要求。



范明政总理指出，党委、政府、祖国阵线以及各政治社会组织必须将组织2025年高考视为一项重要的政治任务。他强调，这项考试是学生人生中的一个重要“门槛”，不仅标志着他们的“成长”，更是每位学生走向未来发展道路的“转折点”。

这次高考的结果体现了学生12年学习过程中不断努力与成长的成果，同时也是毕业评定的依据，并作为各大专院校录取的重要“入学条件”，为国家未来一代开启学习与职业发展的机会。



“必须确保每位学生都能平等参与高考，在学习和职业选择上享有公平机会，不让任何人处于不利地位，不让任何人掉队”，范明政明确指出。

范明政总理表示，正因为高考的意义重大，每年政府、总理以及整个政治系统、各级地方政府和全社会都高度关注，家家户户、全民共同关注、陪伴、为学生顺利考试创造一切便利条件。



范明政总理指出，目前距高考只剩一周多时间，政府召开本次会议的目的在于听取教育与培训部以及各部委、地方政府的汇报，统一部署全国范围的高考组织工作，确保2025年高考安全、有序、严谨、客观、周到、简洁、公平、高效，全面客观地反映国家教育培训质量。



范明政总理要求教育与培训部以及各部委、地方政府领导代表集中发言，明确当前高考筹备工作的各项重点任务的执行情况，尤其是相关文件制度体系的颁布工作；加强高考监督检查体系建设；完善高考所需的信息基础设施建设；并强化教育与培训部与各中央机构以及地方政府之间的协调配合。



范明政总理提醒，必须为考生和监考人员创造最有利条件，为考生，尤其是偏远地区或在遭受自然灾害、疫情等特殊情况时的考成能够平等参与高考创造便利条件。（完）