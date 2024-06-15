政府总理范明政主持召开纾解建材行业面临困难视频会议

15日上午，越南政府总理范明政主持召开纾解水泥、钢铁和建材行业面临困难，促进生产和销售视频会议。设在政府的会议主会场与全国32个省市的分会场视频连线。

范明政在会议上发表讲话时表示，我国水泥、钢铁和建材行业可持续发展是一个重要问题，一直受到政府、政府总理的关注，并已出台许多主张和政策来推动发展，满足国内消费和出口需求。

近10年来，在政府、政府总理出台的各项政策，各层级和地方的参与，各家企业对生产经营的投入下。水泥、钢铁和建材行业已突破发展。其中水泥年产量达1.22亿吨，位居世界第一。墙地砖年设计产量8.31万亿平方米。建筑玻璃日产量5900吨，跻身东南亚产量最高的5个国家之一。不燃砖年产量120亿块等等。

2011-2022年阶段，钢铁行业增速较高，年均达14.25%。2022年钢铁产量是2011年的5倍。特别，2016-2022年阶段，钢铁行业年均增速为27.11%。

然而，最近几年，因受国内外的不利影响，加上房地产市场未复苏，致使水泥、钢铁和建材生产下降。2023年，水泥和水泥熟料产量仅达9290万吨。2023年销售总量达8780万吨，相当于2022年的88%。2023年，建筑钢铁产量达1065.6万吨，同比下降12.2%，销量达1090.5万吨，同比下降11.2%。

范明政表示，会议举行的目的在于纾解水泥、钢铁和建材行业面临的各困难和障碍，推动生产和销售。因此，范明政要求与会代表集中评估、分析水泥、钢铁和建材生产和销售情况，指出原因。

范明政认为，在全国正集中加快公共投资、保障性住房、新农村、临时和破烂房屋以及其他重要工程的情况下，应出台推动水泥、钢铁和建材生产和销售的政策机制。

据建设部，10年来，越南主要建材生产能力已增长约1.2亿吨水泥、地墙砖8.2亿平米、建筑玻璃3.3亿平方米、燃砖和不燃砖分别未200亿和120亿块。

越南建材满足国际标准。越南建材工业技术、生产、经营等水平跻身东盟强国行列。未含钢铁在内的建材行业年均营业收入约达600万亿越盾，占全国GDP的近6%。

然而，近年来，我国建材面临许多困难，销售和营业收入都下降，致使各家企业生产经营停止，劳动者失业，对国家经济社会发展产生影响。（完）