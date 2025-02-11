政府总理范明政主持召开科技创新发展助推经济增长会议

11日下午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开了科技创新发展和高质量人力资源，助推经济增长的会议。

范明政在会议开始时发表讲话时表示，越共中央政治局已办法了关于科技创新发展和国家数字化转型突破口的第57号决议，全国已组织开展该决议；政府已颁布关于政府实施第57号决议的行动计划，有助于实现2025年GDP增长打8%的目标，为今后全国实现两位数增长注入动力。

在行动计划中，政府已提出7个任务小组和解决方案和各部门、地方的140个任务，确保有效实施第57号决议。

范明政认为，若想实现增长需要提高劳动生产率，若想提高劳动生产率需推动科技创新和高质量人力资源发展。因此，需拥有科技创新解决方案、推动数字化转型和高质量人力资源成为动力，具有突破性，推动国家快速、可持续发展。

范明政建议各位代表集中讨论和正确评价情况，认识各困难、挑战、时机、顺利，从而尽力发挥能力，把机遇化为资源，同时客服阻止国家发展的限制和挑战。特别，提出体制方面的任务和突破性解决方案，最大限度调动用于科技和创新发展的资源、基础设施和人力资源。

范明政表示，在即将召开的国会会议上，政府将提请国会一项决议，旨在为科技创新发展纾解困难和障碍，同时提请将于2025年5月召开的会议审议、修正科技法。从而破解体制方面的困难，为科技发展建立市场，让科技创新发展真正成为增长的动力，改造生产资料，实现快速、可持续发展。

范明政强调，科技创新发展、数字化转型和高质量人力资源不仅是国家机关、研究和培训机构的任务，而所有企业和人民都参与。（完）